Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, in fiamme il tetto di un edificio storico in via Sant'Agostino

Modena, in fiamme il tetto di un edificio storico in via Sant'Agostino

L’incendio ha coinvolto la parte superiore dell’immobile, caratterizzata da un tetto con orditura in travi e travetti di legno

1 minuto di lettura

Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico di Modena. Alle 22:40, è scattato l'allarme per un incendio che ha interessato la copertura di un fabbricato storico situato in via Sant'Agostino. Sul posto sono state immediatamente inviate diverse squadre per fronteggiare le fiamme, che minacciavano la struttura portante dell'edificio. In totale sono stati impiegati 5 automezzi provenienti dalla sede centrale di Modena e dal distaccamento di Sassuolo, per un totale di 14 unità operative. L’incendio ha coinvolto la parte superiore dell’immobile, caratterizzata da un tetto con orditura in travi e travetti di legno. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento e al successivo smassamento dei materiali combustibili, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, impedendo che le fiamme si propagassero ai piani inferiori o agli edifici adiacenti.

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Richetti difende l'ex amico Braglia e striglia i suoi: anche Azione si allinea a difesa della Fondazione di Modena

Richetti difende l'ex amico Braglia e striglia i suoi: anche Azione si allinea a difesa della Fondazione di Modena

Gli studenti del Barozzi, premiati per la loro intervista impossibile al Concorso nazionale Adriano Olivetti

Gli studenti del Barozzi, premiati per la loro intervista impossibile al Concorso nazionale Adriano Olivetti

Fondazione di Modena, una partita a scacchi degna di un saturnale

Fondazione di Modena, una partita a scacchi degna di un saturnale

Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto d'orgoglio del sindaco Mezzetti è durato un mese e mezzo

Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto d'orgoglio del sindaco Mezzetti è durato un mese e mezzo

Scandalo Fondazione, il caso grazie a Forza Italia approda in Consiglio a Sassuolo

Scandalo Fondazione, il caso grazie a Forza Italia approda in Consiglio a Sassuolo

Scandalo Fondazione, Platis (FI): 'Un solo dipendente non può operare su 16 conti e disporre 807 bonifici'

Scandalo Fondazione, Platis (FI): 'Un solo dipendente non può operare su 16 conti e disporre 807 bonifici'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Modena, schianto sul Canaletto tra una corriera Seta e 4 auto: undici persone ferite

Modena, schianto sul Canaletto tra una corriera Seta e 4 auto: undici persone ferite

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Violenta rapina sotto l'occhio della telecamera: due arresti della Polizia di Stato

Violenta rapina sotto l'occhio della telecamera: due arresti della Polizia di Stato

Modena, espulsi e rimpatriati quattro tunisini irregolari

Modena, espulsi e rimpatriati quattro tunisini irregolari

Mirandola, tentato furto su un’auto in sosta: denunciata una coppia di italiani

Mirandola, tentato furto su un’auto in sosta: denunciata una coppia di italiani

Modena, ruba dal negozio cinque consolle per videogiochi: arrestato rumeno

Modena, ruba dal negozio cinque consolle per videogiochi: arrestato rumeno