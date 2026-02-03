Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ruba dal negozio cinque consolle per videogiochi: arrestato rumeno

Consolle per videogiochi del valore commerciale di oltre 2600 euro, dalle quali poco prima un’altra persona aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio

La polizia di Modena ha arrestato un rumeno di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio del primo febbraio alle 17, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale a seguito di segnalazione alla centrale operativa da parte di personale addetto alla vigilanza che aveva sorpreso il 23enne oltrepassare la barriere delle casse con un carrello pieno di prodotti, privi del dispositivo antitaccheggio, nascosti sotto un sacchetto di plastica.

Da accertamenti sul posto e dall’analisi delle immagini della videosorveglianza privata è emerso che l’indagato aveva prelevato dagli scaffali del punto vendita alcune console per videogiochi, del valore commerciale di oltre 2600 euro, dalle quali poco prima un’altra persona aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio, rinvenuti a terra nelle immediate vicinanze.

Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. In corso indagini per risalire all’altro uomo.

