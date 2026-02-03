La Polizia di Mirandola ha denunciato due italiani, una donna di 40 anni e un uomo di 45 anni, già noti alle forze dell’ordine, per tentato furto su autovettura.
Nella serata del 30 gennaio scorso nel transitare nei pressi del parcheggio di un centro commerciale di Mirandola, una pattuglia è stata allertata dalle urla di una donna, che aveva assistito a un tentativo di furto all’interno di un veicolo. Contestualmente, gli agenti hanno visto la 40enne correre e salire a bordo di un'altra auto, alla cui guida si trovava il 45enne, per darsi alla fuga. La Volante si è quindi posta al loro inseguimento, riuscendo a raggiungerli e a bloccarli. E' emerso che l’indagata, approfittando del fatto che il proprietario aveva lasciato involontariamente la propria auto aperta, si era introdotta per rubare, ma era stata sorpresa da una cliente del centro commerciale.
Mirandola, tentato furto su un’auto in sosta: denunciata una coppia di italiani
