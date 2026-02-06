Richetti difende l'ex amico Braglia e striglia i suoi: anche Azione si allinea a difesa della Fondazione di Modena

'Caro Fabio Braglia ti conosco da talmente tanto tempo e così tanto bene che non posso essere smentito quando dico che la politica e il servizio alla propria comunità trovano in te un modello esemplare. Difficile trovare tanta dedizione e tanto impegno con la tua costanza e la tua tenacia'. A intervenire nella lite tra l'assessore Paolo Zanca e il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, è il numero 2 di Azione, Matteo Richetti. Richetti - un tempo vicinissimo a Braglia ma entrato ormai da anni in piena rottura - riallaccia i rapporti sul caso Fondazione di Modena per zittire le critiche giunte proprio da Azione, con Simone Morelli che ieri aveva parla di excusatio non petita.

'Sono felice che questo sia stato riconosciuto per primo nella risposta di Paolo Zanca - diche Richetti -. E quei progetti legati a Palagano e alla montagna che in tanti anni abbiamo sostenuto insieme sono una medaglia che va portata con onore. Bisogna respirare il profumo della fatica di chi vive in Appennino, condividerne le preoccupazioni e le gioie per dare il giusto valore a cosa significa portare una risposte in più, un servizio in più, un bisogno corrisposto. Ed è un privilegio che non è di tutti'.

Ricordiamo che nel merito all'ammanco milionario della Fondazione, Azione era stato l'unico partito della maggioranza a chiedere le dimissioni del presidente Matteo Tiezzi, dei vertici dirigenziali guidati da Luigi Benedetti e di tutto il cda. Non solo, sul tema erogazioni, ricordiamo che al Comune di Palagano, di cui Braglia è sindaco, sono andate risorse ben più elevate rispetto ad altri Comuni montani.