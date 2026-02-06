Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Italia del Futuro, cambio al vertice: Nostrini saluta la presidenza. Congresso in primavera

Italia del Futuro, cambio al vertice: Nostrini saluta la presidenza. Congresso in primavera

Il presidente uscente traccia la rotta: 'Componente civica sempre più centrale nelle politiche locali'

2 minuti di lettura
Dopo quasi dieci anni alla guida di Italia del Futuro, Davide Nostrini lascia la presidenza del movimento. Un passaggio naturale, che chiude una fase politica iniziata tra il 2016 e il 2017, quando il progetto nacque dall’iniziativa di un gruppo di giovanissimi, con l’obiettivo di costruire uno spazio civico nuovo, radicato nel territorio e capace di dare voce alle nuove generazioni.

Nel corso degli anni Italia del Futuro ha visto moltiplicarsi le adesioni in tutta la provincia modnese, e alcuni dei suoi esponenti sono arrivati a ricoprire ruoli istituzionali nei Comuni, contribuendo attivamente alla vita amministrativa locale. Un percorso che Nostrini definisce 'costruttivo, stimolante e concreto, frutto di un lavoro collettivo che ha saputo unire impegno politico, iniziative culturali e attività di raccolta fondi a sostegno del territorio'.

Conclusa la propria presidenza come da statuto, Davide Nostrini – oggi assessore del Comune di Maranello con deleghe a Welfare, Bilancio, Politiche del Lavoro, Formazione e Politiche europee – rivolge lo sguardo alle prossime sfide.

'In questi anni, insieme a tutta la squadra di Italia del Futuro, abbiamo lavorato con determinazione per i cittadini – aggiunge Nostrini -, cercando innanzitutto di raffrozare la coesione sociale nelle comunità coinvolte dalla nostra azione politica, che si è caratterizzata per una particolare dinamicità.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Credo sia fondamentale oggi riservare una grande attenzione ai cambiamenti che impattano sul rapporto tra elettori e forze politiche, perché c’è una nuova generazione che guarda alla politica con occhi diversi dai nostri e la vive con altri strumenti. E la costante diminuzione della partecipazione al voto ne è l’esempio più lampante'.

'È una sfida che va affrontata senza nostalgia – conclude Nostrini -, ma con un nuovo linguaggio capace di stimolare anche la passione politica e l’attivismo dei più giovani, a partire dalle esigenze dei singoli territori e da un confronto sempre più pragmatico con le altre forze politiche. Con questo passaggio di testimoni, per Italia del Futuro si apre una nuova fase che concilia rinnovamento e continuità civica'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Promozione, il Camposanto sbanca Castelnuovo ed esce dalla zona calda

Promozione, il Camposanto sbanca Castelnuovo ed esce dalla zona calda

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Promozione, il Maranello supera il Montombraro e va a +8 sui playout: tutti i tabellini

Promozione, il Maranello supera il Montombraro e va a +8 sui playout: tutti i tabellini

Teatro: a Maranello in scena la Vedova Allegra

Teatro: a Maranello in scena la Vedova Allegra

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Articoli Recenti Fondazione di Modena, nel giorno della pace col sindaco l'annuncio di un accordo a sostegno delle Polisportive

Fondazione di Modena, nel giorno della pace col sindaco l'annuncio di un accordo a sostegno delle Polisportive

Richetti difende l'ex amico Braglia e striglia i suoi: anche Azione si allinea a difesa della Fondazione di Modena

Richetti difende l'ex amico Braglia e striglia i suoi: anche Azione si allinea a difesa della Fondazione di Modena

Scandalo Fondazione, il caso grazie a Forza Italia approda in Consiglio a Sassuolo

Scandalo Fondazione, il caso grazie a Forza Italia approda in Consiglio a Sassuolo

Scandalo Fondazione, Platis (FI): 'Un solo dipendente non può operare su 16 conti e disporre 807 bonifici'

Scandalo Fondazione, Platis (FI): 'Un solo dipendente non può operare su 16 conti e disporre 807 bonifici'