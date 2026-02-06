Italia del Futuro, cambio al vertice: Nostrini saluta la presidenza. Congresso in primavera
Il presidente uscente traccia la rotta: 'Componente civica sempre più centrale nelle politiche locali'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento
Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio
'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'
Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della ProvinciaArticoli Recenti
Fondazione di Modena, nel giorno della pace col sindaco l'annuncio di un accordo a sostegno delle Polisportive
Richetti difende l'ex amico Braglia e striglia i suoi: anche Azione si allinea a difesa della Fondazione di Modena
Scandalo Fondazione, il caso grazie a Forza Italia approda in Consiglio a Sassuolo
Scandalo Fondazione, Platis (FI): 'Un solo dipendente non può operare su 16 conti e disporre 807 bonifici'