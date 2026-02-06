Modena, spintona i carabinieri: bloccato con lo spray al peperoncino

Ieri i carabinieri di Modena hanno denunciato un uomo di 28 anni, originario del Burkina Faso e residente in città, responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti si sono svolti in piazza Guido Rossa: durante un servizio di controllo del territorio, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato il giovane per una verifica. Alla richiesta di fornire i documenti per l'identificazione, l’uomo ha reagito con aggressività, opponendosi attivamente alle operazioni e dimenandosi energicamente, sino a spintonare gli operatori nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Per vincere la resistenza e garantire la sicurezza dei presenti, i carabinieri sono stati costretti a utilizzare lo spray a base di oleoresina 'Capsicum' in dotazione, riuscendo così a contenere e bloccare il 28enne. A seguito della successiva perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di hashish, successivamente sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, il giovane – già noto alle forze dell'ordine – è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.