Discarica di Finale Emilia: il sindaco chiede la sospensione dei conferimenti

Il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti ha inviato ieri una comunicazione ufficiale ad Arpae, l’Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna (e per conoscenza a tutti i soggetti coinvolti nella questione discarica), con la quale chiede l’immediata interruzione dei conferimenti in corso e il posticipo dell’ispezione propedeutica all’autorizzazione dei tre nuovi lotti, richiesta da Feronia.Nella lettera il sindaco elenca i motivi alla base della richiesta. 'I dati in nostro possesso, trasmessi mensilmente da Feronia SRL – ha scritto il sindaco - indicano un crescente e preoccupante incremento del livello di contaminazione di diversi elementi'.Inoltre, rileva il primo cittadino, ad oggi non è stata ancora comunicata formalmente la convocazione della conferenza dei servizi finalizzata all’approfondimento del piano di caratterizzazione e dell’Analisi di rischio sito-specifica, da cui dovrà emergere il grado di contaminazione del sito e l’adozione dei relativi provvedimenti, eventualmente da adottare.L’udienza prossima presso il Tribunale di Modena, relativa al secondo filone del procedimento penale a carico di alcuni indagati – prosegue la lettera – è stata fissata al 24 marzo prossimo; ad oggi, quindi, non è dato sapere se avrà luogo un eventuale rinvio a giudizio che potrebbe confermare la gravità della situazione nel sito Feronia 1.'Mentresiamo a conoscenza della conclamata contaminazione della parte nord della discarica Feronia 1 – aggiunge Poletti – non abbiamo informazioni sullo stato di eventuale contaminazione nella parte sud, quella più prossima a Feronia 2, in quanto risulterebbe che i pozzetti siano stati sigillati e non siano più attivi, né ispezionabili e potrebbero rivelare pari grado di contaminazione rispetto a quella già accertata nel pozzetto DR Lotto 3 Nord'.Per tutte queste motivazioni, l’Amministrazione ritiene quindi inopportuna l’autorizzazione alla coltivazione di tre nuovi lotti, così come richiesto dal gestore, cosa che potrebbe interferire con le attività di bonifica che si rendessero indispensabili e obbligatorie.'Pertanto, in attesa dell’evoluzione dello stato di conoscenza dei fenomeni in atto di cui si dovrà occupare la prossima conferenza dei servizi – conclude il sindaco – abbiamo chiesto formalmente l’interruzione immediata dei conferimenti in corso su Feronia 2 e il posticipo dell’ispezione propedeutica all’eventuale autorizzazione sui tre nuovi lotti, almeno fino a che non venga chiarita la gravità delle contaminazioni accertate nel sito'.