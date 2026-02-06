Bastiglia, ordigno bellico nel Naviglio: fatto brillare

Oggi gli artificieri dell’Esercito provenienti dal secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno bonificato in un’area golenale in via Borsara, nel comune di Bastiglia.

L’ordigno era stato rinvenuto ieri da un passante che aveva interessato la stazione dei Carabinieri di Bomporto. L'area dopo essere stata circoscritta è stata presidiata fino all’arrivo degli specialisti dell’Esercito. L'ordigno, una bomba da mortaio da 81 mm fumogena rinvenuta a pochi metri dalla strada e a circa 100 metri dalla prima abitazione, è stato fatto brillare dagli artificieri in un'area idonea in località Stuffione nella frazione di Ravarino. Il tutto è stato eseguito nella piena tutela dell’incolumità pubblica e degli operatori con il supporto dei Carabinieri di Bomporto e della Croce Rossa Italiana.