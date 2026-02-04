Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, inaugurato il nuovo Ponte di San Martino Secchia

Carpi, inaugurato il nuovo Ponte di San Martino Secchia

L'opera è stata finanziata da fondi ministeriali e da risorse proprie del Comune di Carpi, per 1 milione 980 mila euro

1 minuto di lettura

Si è tenuta questa mattina l'inaugurazione del nuovo Ponte di San Martino Secchia, avvenuta questa mattina alla presenza del sindaco Righi per l'amministrazione di Carpi e il sindaco Borghi per il Comune di San Prospero. 

I lavori, iniziati alla fine di marzo 2025, sono consistiti nella demolizione completa degli attuali impalcati (le strutture a sostegno del piano stradale, mentre rimangono i piloni) che sono stati sostituiti da una nuova costruzione mista in acciaio e calcestruzzo, composta da tre travi in acciaio e da una soprastante soletta collaborante in cemento armato. Il nuovo impalcato è stato appoggiato sulle pile e sulle spalle già esistenti, senza la necessità di realizzare particolari opere o irrigidimenti.

La nuova struttura consente una diversa conformazione della piattaforma stradale che, a fronte di una carreggiata larga 3,5 metri, ha consentito di realizzare anche due piste pedonali e ciclabili (della larghezza utile di 1,5 metri) poste su ogni lato della carreggiata e realizzate con struttura metallica a sbalzo. L'opera è stata finanziata da fondi ministeriali e da risorse proprie del Comune di Carpi, per 1 milione 980 mila euro. L’intervento è stato realizzato dal Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto da Cme Consorzio Imprenditori Edili di Modena, Fea Srl di Castelfranco Emilia, Emiliana Asfalti Srl di San Felice.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Donazione AMO potenzia la pneumologia dell'Area Nord

Donazione AMO potenzia la pneumologia dell'Area Nord

Carpi, auto prende fuoco su via Canalvecchio: conducente illesa

Carpi, auto prende fuoco su via Canalvecchio: conducente illesa

Carpi, auto a Gpl esce di strada: conducente salvo

Carpi, auto a Gpl esce di strada: conducente salvo

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

Team Young Skate, a Carpi lo skateboard unisce e include

Team Young Skate, a Carpi lo skateboard unisce e include

Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Articoli Recenti Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

'Bilancio Castelfranco, stangata Imu: le associazioni di categoria stroncano'

'Bilancio Castelfranco, stangata Imu: le associazioni di categoria stroncano'

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Finale Emilia, rapine, percosse e minacce: condannato 17enne

Finale Emilia, rapine, percosse e minacce: condannato 17enne