Centro del Riuso a Bastiglia, nel 2025 oltre 7mila euro raccolti

Il Centro, gestito da Auser Modena, continua a rappresentare un punto di riferimento per chi desidera dare nuova vita ad oggetti funzionanti

Contrastare la cultura “usa e getta”, promuovere il riuso dei beni e sostenere un modello di economia circolare: sono gli obiettivi con cui il Centro del Riuso del Comune di Bastiglia ha riaperto nel 2023 in una sede completamente rinnovata. Oggi, a due anni dalla ripartenza, l’Amministrazione comunale traccia un bilancio più che positivo dell’attività 2025.

Nel corso dell’anno, infatti, il Centro del Riuso ha registrato un incasso complessivo superiore ai 7mila euro, frutto delle donazioni dei cittadini e della vendita a prezzi simbolici degli oggetti recuperati. Un risultato che conferma quanto il territorio abbia compreso e fatto proprio il valore del riuso come gesto concreto di tutela ambientale e solidarietà.

Il Centro, gestito da Auser Modena grazie all’impegno costante dei volontari, continua a rappresentare un punto di riferimento per chi desidera dare nuova vita a oggetti ancora funzionanti, riducendo la produzione di rifiuti e contribuendo a un modello di consumo più responsabile.

'Il risultato raggiunto nel 2025 – afferma il sindaco Francesca Silvestri – dimostra che la nostra comunità crede davvero nel valore del riuso. Non si tratta solo di numeri, ma di un cambiamento culturale che ha preso forma grazie alla partecipazione dei cittadini e al lavoro prezioso dei volontari di Auser. Il Centro del Riuso è un luogo che unisce sostenibilità, solidarietà e senso civico, e questi oltre 7mila euro raccolti sono la prova concreta di un impegno collettivo di cui Bastiglia può essere orgogliosa'.

Il ricavato, come previsto, sarà destinato da Auser – in accordo con l’Amministrazione comunale – alla realizzazione di nuove attività e iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale.

