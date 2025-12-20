Bastiglia, famiglia nel mirino dei ladri: 'Tre furti in un mese e mezzo: così viviamo nella paura'

Tre furti subiti in meno di un mese e mezzo, sempre verso le 19 di sera. Il primo colpo è del 7 novembre, il secondo è avvenuto il 21 novembre e il terzo due giorni fa, il 18 dicembre. Il bottino è di diverse migliaia di euro, tra gioielli, orologi e contanti, ma a lasciare il segno è la paura e la sensazione di non essere sicuri all'interno delle mura di casa.Per una famiglia bastigliese, residente nella zona della campagna che separa Bastiglia da Albareto, sono settimane da incubo. 'Il 7 novembre i ladri hanno fatto irruzione arrampicandosi al primo piano e forzando una finestra, una volta all'interno hanno cercato gioielli e orologi in modo quasi chirurgico in camera da letto e, trovando quello che cercavano, sono fuggiti col bottino - spiegano le vittime -. Due settimane dopo, sempre di sabato, sempre allo stesso orario, tornando a casa abbiamo trovato il garage e la finestra aperta. In questo caso i ladri hanno prima cercato di forzare una finestra a piano terra e una porta, poi grazie a una vecchia scala sull'esterno, sono saliti al secondo piano e sono entrati. In questo caso hanno trovato la vecchia cassaforte e sono fuggiti col denaro presente all'interno'.Ma l'incubo non è finito.'Ieri l'altro, sempre in nostra assenza, hanno evitato le telecamere che abbiamo installato e sono entrati rompendo la sbarra di ferro del portone principale. Ormai però in casa non vi era più nulla da rubare e a quel punto hanno messo soqquadro le stanze a mo' di sfregio - aggiungono le vittime -. In tutto questo nessun vicino si è accorto di nulla e ora viviamo nella paura che possano tornare o comunque di essere seguiti, come dimostra il fatto che sono sempre entrati in azioni in nostra assenza'. I tre furti sono stati tutti denunciati ai carabinieri, ma sinora le ricerche non hanno portato a nulla.Nella immagine la fotografia scattata dalla telecamera di sorveglianza durante l'ultimo furto, si nota solo l'ombra del ladro munito di torcia