Ruba 500 euro in testine per spazzolini da denti: arrestata

Una 26enne di origine rumena bloccata dai Carabinieri.

Nel pomeriggio del 28 novembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno tratto in arresto una cittadina romena, di 26 anni, domiciliata in provincia di Avellino, per il tentato furto aggravato ai danni di un noto ipermercato fioranese.

Dopo essersi aggirata nel reparto profumeria con atteggiamento sospetto, l’indagata ha occultato ben 31 confezioni di testine per spazzolini elettrici, del valore complessivo di 500 euro circa, all’interno di due borse, una delle quali “schermata” (un doppio fondo che elude il controllo antitaccheggio), tentando di oltrepassare impunemente le barriere.

Il personale addetto alla vigilanza, insospettito dai movimenti della donna e avendo constatato in diretta l’occultamento della merce, l’ha bloccata immediatamente dopo le casse, richiedendo l’immediato intervento dei Carabinieri.

La donna, gravata da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stata così arrestata, mentre la refurtiva è stata restituita, perfettamente integra, al direttore del punto vendita.

Il 29 novembre scorso, all’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena e in tutta la provincia.

 

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

