Modena tra le province più ricche e più insicure

La provincia si pone al dodicesimo posto generale nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore ma all'84° per quanto riguarda la sicurezza. Con picchi oltre al 90% per furti, scippi e spaccio

Modena, quest'anno, si posiziona al dodicesimo posto nella classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane. Sul podio dell’edizione 2025 si confermano Trento, Bolzano e Udine, mentre il territorio modenese mantiene una posizione di vertice grazie soprattutto alla solidità economica e ai consumi.

La ricerca si basa su 90 indicatori statistici, suddivisi in sei grandi macroaree. A spingere Modena nella parte alta della graduatoria sono principalmente i parametri “storici” legati a ricchezza e consumi, settore nel quale la provincia arriva addirittura sul podio nazionale. Buoni anche i risultati nell’area “Affari e lavoro”, dove Modena si colloca al tredicesimo posto. Ottima inoltre la performance nella macroarea “Demografia e società”, che vede la provincia alla nona posizione.

All’interno dei singoli indicatori, Modena conquista anche alcuni primi posti assoluti, come quello relativo alla spesa delle famiglie per i beni durevoli, che raggiunge una media di 3.854 euro.

Decisamente più critica, invece, la situazione nella macroarea dedicata a giustizia e sicurezza, che trascina verso il basso la media complessiva. Qui Modena scivola al 84° posto, perdendo 18 posizioni rispetto all’anno precedente. Diversi indicatori segnano performance molto negative:

Incidenti stradali: 94° posto; Percezione di insicurezza: 87°; Danneggiamenti: 97°; Indice di criminalità complessivo (delitti ogni 100.000 abitanti): 91°; Furti in abitazione: 95°; Furti con strappo: 93°; Rapine: 95°;Reati legati agli stupefacenti: 55°

Il quadro che emerge è quello di una provincia economicamente forte, attrattiva e con elevati livelli di consumo, ma allo stesso tempo segnata da gravi criticità sul fronte della sicurezza urbana, che continuano a incidere in modo significativo sulla qualità della vita complessiva.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

