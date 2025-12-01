Modena tra le province più ricche e più insicure

Modena, quest'anno, si posiziona al dodicesimo posto nella classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane. Sul podio dell’edizione 2025 si confermano Trento, Bolzano e Udine, mentre il territorio modenese mantiene una posizione di vertice grazie soprattutto alla solidità economica e ai consumi.



La ricerca si basa su 90 indicatori statistici, suddivisi in sei grandi macroaree. A spingere Modena nella parte alta della graduatoria sono principalmente i parametri “storici” legati a ricchezza e consumi, settore nel quale la provincia arriva addirittura sul podio nazionale. Buoni anche i risultati nell’area “Affari e lavoro”, dove Modena si colloca al tredicesimo posto. Ottima inoltre la performance nella macroarea “Demografia e società”, che vede la provincia alla nona posizione.



All’interno dei singoli indicatori, Modena conquista anche alcuni primi posti assoluti, come quello relativo alla spesa delle famiglie per i beni durevoli, che raggiunge una media di 3.854 euro.



Decisamente più critica, invece, la situazione nella macroarea dedicata a giustizia e sicurezza, che trascina verso il basso la media complessiva. Qui Modena scivola al 84° posto, perdendo 18 posizioni rispetto all’anno precedente. Diversi indicatori segnano performance molto negative:



Incidenti stradali: 94° posto; Percezione di insicurezza: 87°; Danneggiamenti: 97°; Indice di criminalità complessivo (delitti ogni 100.000 abitanti): 91°; Furti in abitazione: 95°; Furti con strappo: 93°; Rapine: 95°;Reati legati agli stupefacenti: 55°



Il quadro che emerge è quello di una provincia economicamente forte, attrattiva e con elevati livelli di consumo, ma allo stesso tempo segnata da gravi criticità sul fronte della sicurezza urbana, che continuano a incidere in modo significativo sulla qualità della vita complessiva.

