Al Palapanini Modena supera a fatica il fanalino di coda Grottazzolina

Il tabellino

Vittoria casalinga del Modena volley contro Grottazzolina. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Grottazzolina risponde con Falaschi al palleggio, Golzadeh opposto, Fedrizzi-Magalini martelli, Stankovic-Petkov centrali con Marchisio libero. Avvio equilibrato, ace di Davyskiba e 12-12 dopo i primi scambi. I padroni di casa accelerano e si portano in vantaggio, battuta vincente di Anzani e 17-13 con timeout Ortenzi. La squadra di Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e conquista il primo set senza problemi, 25-18 con il primo tempo di Anzani e 1-0. Il secondo parziale comincia con la reazione della formazione ospite, ace di Magalini e 7-9 con Modena costretta a rincorrere. Grottazzolina insiste e resta avanti nonostante i tentativi dei gialloblù, battuta vincente di Petkov e 17-20. Modena prova a ricucire lo strappo, ma è l’ace di Tatarov a regalare il set alla compagine di Ortenzi: 21-25 e 1-1. Prevale l’equilibrio ad inizio terzo parziale, Buchegger non sbaglia e 10-9. Modena non molla di un centimetro, Massari a segno dopo un’azione prolungata e combattuta e 19-15 con timeout Ortenzi. La formazione di Giuliani resta avanti fino alla fine, 25-18 con il mani out di Massari e 2-1.Massari super protagonista anche in avvio di quarto set, parità sul 9-9 con Modena capace di recuperare l’iniziale svantaggio di 2-6 e timeout Grottazzolina. I gialloblù lottano su ogni pallone, mani out di Buchegger e 18-16. Gli ospiti cercano di restare in partita, ma non basta: Modena conquista l’intera posta in palio (25-18 e 3-1) e tornerà in campo mercoledì 3 dicembre (ore 20.30) in trasferta contro Itas Trentino nel primo turno infrasettimanale della stagione.Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-18, 21-25, 25-18, 25-18)Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Ikhbayri 5, Davyskiba 16, Porro 9, Sanguinetti 9, Anzani 7, Perry (L), Massari 8, Buchegger 11. N.E.: Bento, Giraudo, Mati, Tauletta, Federici (L). All. Giuliani.Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 2, Golzadeh 3, Fedrizzi 7, Magalini 16, Stankovic 2, Petkov 5, Marchisio (L), Tatarov 16, Koprivica. N.E.: Cubito, Vecchi, Pellacani, Marchiani, Petkovic (L). All. Ortenzi.ARBITRI: Rossi, Simbari. NOTE – durata set: 22’, 31’, 24’, 26’; tot: 103’.Spettatori: 2655. MVP: Luke Perry (Valsa Group Modena).Foto Modena volley