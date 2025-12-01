Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Al Palapanini Modena supera a fatica il fanalino di coda Grottazzolina

Al Palapanini Modena supera a fatica il fanalino di coda Grottazzolina

Modena tornerà in campo mercoledì 3 dicembre in trasferta contro Itas Trentino nel primo turno infrasettimanale della stagione

2 minuti di lettura
Vittoria casalinga del Modena volley contro Grottazzolina. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Grottazzolina risponde con Falaschi al palleggio, Golzadeh opposto, Fedrizzi-Magalini martelli, Stankovic-Petkov centrali con Marchisio libero. Avvio equilibrato, ace di Davyskiba e 12-12 dopo i primi scambi. I padroni di casa accelerano e si portano in vantaggio, battuta vincente di Anzani e 17-13 con timeout Ortenzi. La squadra di Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e conquista il primo set senza problemi, 25-18 con il primo tempo di Anzani e 1-0. Il secondo parziale comincia con la reazione della formazione ospite, ace di Magalini e 7-9 con Modena costretta a rincorrere. Grottazzolina insiste e resta avanti nonostante i tentativi dei gialloblù, battuta vincente di Petkov e 17-20. Modena prova a ricucire lo strappo, ma è l’ace di Tatarov a regalare il set alla compagine di Ortenzi: 21-25 e 1-1. Prevale l’equilibrio ad inizio terzo parziale, Buchegger non sbaglia e 10-9. Modena non molla di un centimetro, Massari a segno dopo un’azione prolungata e combattuta e 19-15 con timeout Ortenzi. La formazione di Giuliani resta avanti fino alla fine, 25-18 con il mani out di Massari e 2-1.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Massari super protagonista anche in avvio di quarto set, parità sul 9-9 con Modena capace di recuperare l’iniziale svantaggio di 2-6 e timeout Grottazzolina. I gialloblù lottano su ogni pallone, mani out di Buchegger e 18-16. Gli ospiti cercano di restare in partita, ma non basta: Modena conquista l’intera posta in palio (25-18 e 3-1) e tornerà in campo mercoledì 3 dicembre (ore 20.30) in trasferta contro Itas Trentino nel primo turno infrasettimanale della stagione.

Il tabellino

Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-18, 21-25, 25-18, 25-18)
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Ikhbayri 5, Davyskiba 16, Porro 9, Sanguinetti 9, Anzani 7, Perry (L), Massari 8, Buchegger 11. N.E.: Bento, Giraudo, Mati, Tauletta, Federici (L). All. Giuliani.
Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 2, Golzadeh 3, Fedrizzi 7, Magalini 16, Stankovic 2, Petkov 5, Marchisio (L), Tatarov 16, Koprivica. N.E.: Cubito, Vecchi, Pellacani, Marchiani, Petkovic (L). All. Ortenzi.
ARBITRI: Rossi, Simbari. NOTE – durata set: 22’, 31’, 24’, 26’; tot: 103’.
Spettatori: 2655. MVP: Luke Perry (Valsa Group Modena).
Foto Modena volley
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena volley, vittoria gettata alle ortiche con Cisterna

Modena volley, vittoria gettata alle ortiche con Cisterna

Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, il Formigine viene travolto dal Corticella: salta Mezzetti?

Eccellenza, il Formigine viene travolto dal Corticella: salta Mezzetti?

Eccellenza, la Cdr Mutina fa soffrire la capolista Nibbiano

Eccellenza, la Cdr Mutina fa soffrire la capolista Nibbiano

Eccellenza, gran colpo del Terre di Castelli con l'uomo in meno: Agazzanese ko

Eccellenza, gran colpo del Terre di Castelli con l'uomo in meno: Agazzanese ko

Le ragazze del Volley Modena sconfitte in casa: col Talmassons finisce 3-1

Le ragazze del Volley Modena sconfitte in casa: col Talmassons finisce 3-1