Eccellenza, gran colpo del Terre di Castelli con l'uomo in meno: Agazzanese ko

Eccellenza, gran colpo del Terre di Castelli con l'uomo in meno: Agazzanese ko

L'Agazzanese in giornata no incassa la prima sconfitta interna stagionale, piegata dalla più pimpante e grintosa Terre di Castelli

Il miglior Terre di Castelli della stagione vince con l'uomo in meno ad Agazzano. L'Agazzanese in giornata no incassa la prima sconfitta interna stagionale, piegata dalla più pimpante e grintosa Terre di Castelli, paradossalmente capace di indirizzare la gara sui propri binari dopo essere rimasta in inferiorità numerica per l'espulsione di Giordano, reo di gesto proibito ai danni di Gueye. Sin lì, cioè poco dopo la mezzora, erano stati i padroni di casa ad andare più vicini al gol attraverso una condotta plausibile, smarrendo in seguito lucidità, incisività e le corrette distanze tra i reparti. Così, pur in 10, i modenesi hanno trovato modo di esaltarsi, ergendo un muro invalicabile, imperniato sul gigante Dembacaj, davanti a Gibertini ed affondando la lama negli ampi spazi concessi dai disordinati avversari. Specie dopo il vantaggio siglato da posizione impossibile da Nait, con la complicità di Bertozzi. Tardivo il sigillo sui titoli di coda del subentrato Concari per sperare di raddrizzarla.

Il tabellino

AGAZZANESE-TERRE DI CASTELLI 1-2

Agazzanese: Bertozzi, Negri (38'st Concari), Barba (33'st D'Aniello), Gueye (17'st Caffarra), Reggiani, Maffezzoli, Mehmetaj (25'st Bragalini), Soumahoro (9'st Farina), Carella, Mastrototaro, Vai. A disp: Masotino, Vago, Legati, Dadati. All: Piccinini.

Terre di Castelli: Gibertini, Barbolini, Bruno, Tzvetkov (33'st Esposito), Palmiero, Nait Janane (43'st Ben Driss), Dembecaj, Mata (36'st Ceccarelli), Zironi, Vezzani, Giordano. A disp: Venturelli, Gigli, Azzi, Guidotti, Masoch, Corsi. All: Cattani.

Arbitro: Monaco di Bologna (Melasi-Bayere).

Reti: 6'st Nait Janane, 28'st Tzvetkov, 47'st Concari.

Note: Espulso al 33'pt Giordano per condotta violenta. Ammoniti: Mata, Gueye, Maffezzoli. Recupero: 2'-5'.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

