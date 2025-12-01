Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Formigine viene travolto dal Corticella: salta Mezzetti?

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare infatti l'esonero del tecnico anche se non sarà facile trovare un sostituto

Formigine travolto 3-0 dal fanalino Corticella che aggancia i verdeblù al terz’ultimo posto e la panchina di Mezzetti (un punto in 4 gare) è a forte rischio. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare infatti l'esonero del tecnico anche se non sarà facile trovare un sostituto.

Il tabellino

CORTICELLA-FORMIGINE 3-0

CORTICELLA: Arcamone, Dragona, Cantelli, Chiossi, Salcuni, Fini, Vasta (87’ Ravaioli), Pescatore (15’ Cianciulli), Sene (83’ Bazzani), Cisotto (69’ Santaniello), Baccolini (70’ Venturi). A disp. Calzati, Manga. All. Cavina

FORMIGINE: Manfredini, Stella, Sejderaj, Sighinolfi, Cristiani, Davoli, Marverti (1’st Iattici), De Pietri (72’ Waddi), Provenzano (1’st Stanco), Mininno (80’ Ferrara), Napoli (60’ Guastalli). A disp. Rosa, Artico, Paglia, Roncaglia. All. Mezzetti.

Arbitro: Cavalazzi di Lugo

Reti: 11’ Sene, 30’ Dragona, 45’ Cisotto

Note: ammoniti Cianciulli, De Pietri, Mininno.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Formigine, in fiamme un trattore agricolo

Eccellenza, Formigine: un pareggio in ricordo di Gianni Balugani

Formigine, fermò rapinatore: encomio a Noureddine Abaslami

Eccellenza, Formigine: sabato col Rolo gara fondamentale

Magreta di Formigine: c'è l’accordo fra privati che fa partire i lavori di Piazza Kennedy

Eccellenza, un buon Formigine si arrende all'Agazzanese

