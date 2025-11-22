Eccellenza, Formigine: un pareggio in ricordo di Gianni Balugani

Un pareggio nel ricordo di Gianni Balugani, ex allenatore del Formigine morto all'età di 79 anni. Primo tempo dominato dal Rolo, ripresa più equilibrata.
Il tabellino
REAL FORMIGINE-ROLO 0-0
REAL FORMIGINE: Manfredini, Seidiraj, Cristiani, Sighinolfi, Guastalli, Stella, Marverti, Arati, Stanco (87' Provenzano), Roncaglia (59' De Pietri Tonelli), Iattici (82' Waddi). A disp.: Rosa, Artico, Ricci, Stella, Napoli, Ferrara. All. Mezzetti
ROLO: Grigoli 6.5, Ziliani 6 (87' Catellani), Pipoli 6.5, Covili 5.5 (74' Bassoli 6), Papaianni 6.5, Galli 6.5, Lo Bello 6.5, Cabassa 6 (64' Petrosino 6), Habib 6, Borghi 6.5, Puglisi 7 (46’ Serroukh 6.5). Entrati: Serroukh 6.5, Petrosino 6, Bassoli 6.5, Catellani 6. All. Tedeschi-La Rosa
ARBITRO: Ghirardi di Ravenna
NOTE: spettatori 300. Ammoniti: Roncaglia, Marverti.
Un minuto di silenzio per la morte di Gianni Balugani, ex allenatore del Formigine.
Matteo Pierotti