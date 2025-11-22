Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, Formigine: un pareggio in ricordo di Gianni Balugani

Eccellenza, Formigine: un pareggio in ricordo di Gianni Balugani

Primo tempo dominato dal Rolo, ripresa più equilibrata

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Un pareggio nel ricordo di Gianni Balugani, ex allenatore del Formigine morto all'età di 79 anni. Primo tempo dominato dal Rolo, ripresa più equilibrata.

Il tabellino

REAL FORMIGINE-ROLO 0-0

REAL FORMIGINE: Manfredini, Seidiraj, Cristiani, Sighinolfi, Guastalli, Stella, Marverti, Arati, Stanco (87' Provenzano), Roncaglia (59' De Pietri Tonelli), Iattici (82' Waddi). A disp.: Rosa, Artico, Ricci, Stella, Napoli, Ferrara. All. Mezzetti

ROLO: Grigoli 6.5, Ziliani 6 (87' Catellani), Pipoli 6.5, Covili 5.5 (74' Bassoli 6), Papaianni 6.5, Galli 6.5, Lo Bello 6.5, Cabassa 6 (64' Petrosino 6), Habib 6, Borghi 6.5, Puglisi 7 (46’ Serroukh 6.5). Entrati: Serroukh 6.5, Petrosino 6, Bassoli 6.5, Catellani 6. All. Tedeschi-La Rosa

ARBITRO: Ghirardi di Ravenna

NOTE: spettatori 300. Ammoniti: Roncaglia, Marverti.

Un minuto di silenzio per la morte di Gianni Balugani, ex allenatore del Formigine.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Formigine, fermò rapinatore: encomio a Noureddine Abaslami

Formigine, fermò rapinatore: encomio a Noureddine Abaslami

Eccellenza, Formigine: sabato col Rolo gara fondamentale

Eccellenza, Formigine: sabato col Rolo gara fondamentale

Magreta di Formigine: c'è l’accordo fra privati che fa partire i lavori di Piazza Kennedy

Magreta di Formigine: c'è l’accordo fra privati che fa partire i lavori di Piazza Kennedy

Eccellenza, un buon Formigine si arrende all'Agazzanese

Eccellenza, un buon Formigine si arrende all'Agazzanese

Rapina in farmacia a Formigine: passante insegue il bandito e viene accoltellato

Rapina in farmacia a Formigine: passante insegue il bandito e viene accoltellato

Formigine, questore chiude negozio di vicinato: vendeva alcol ai minori

Formigine, questore chiude negozio di vicinato: vendeva alcol ai minori

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenziale

Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenziale

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Modena domani ospita il SudTirol: avversario da non sottovalutare

Modena domani ospita il SudTirol: avversario da non sottovalutare

Serie D, Cittadella Vis Modena. Biagini: 'La Serie C? No, per adesso no, un passo alla volta'

Serie D, Cittadella Vis Modena. Biagini: 'La Serie C? No, per adesso no, un passo alla volta'

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda