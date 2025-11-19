Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, Formigine: sabato col Rolo gara fondamentale

Un vero e proprio scontro salvezza. Entrambe le squadre finora hanno deluso

Sarà davvero una partita fondamentale quella di sabato al Pincelli per il Real Formigine contro il Rolo, un vero e proprio scontro salvezza. Entrambe finora hanno deluso e non poco, soprattutto il Rolo che con la squadra che ha, dovrebbe avere un'altra classifica tant'è che in settimana ha esonerato mister Lauro Bonini (al suo posto la coppia ex Reggiana Andrea Tedeschi e Max La Rosa). Ma anche il Formigine, con una squadra nettamente più forte di quella che nel girone d'andata dello scorso anno fece 10 punti, sta facendo male. Per fortuna, dei verdeblù, che sono arrivati i tre punti inaspettati contro il Terre di Castelli, altrimenti ora sarebbero guai seri. Ma la società del presidente Castelli non si arrende, tornerà, anzi, è già tornata sul mercato prendendo Christian Provenzano, attaccante classe ’96 prelevato dal Molassana Boero (Eccellenza Ligure) con cui ha segnato 5 reti fin qui. Ha giocato in Serie D con Sestri Levante, Castiadas e Avezzano (43 gare e 3 reti), mentre l’anno sorso è passato fra Scandiano e Zola realizzando però due soli gol in tutta la stagione. Ma oltre a lui, arriverà un difensore al posto di Diallo, che sarà svincolato. A Rolo invece, dopo l'esonero di mister Bonini inviso a quasi tutti i giocatori, sembra essere tornato il sereno anche se la società non ha ancora digerito il fatto che non si sia ancora vinto in casa. L'esperto centrocampista Covili, che sembrava sul piede di partenza (piace alla Cdr Mutina), alla fine potrebbe anche restare.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

