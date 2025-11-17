Promozione: Solierese, tre punti d'oro contro la Virtus Correggio. I tabellini

La Solierese supera di misura la Virtus Correggio legittimando la vittoria con una buona prestazione. Tante le occasioni e pochissimi rischi per la squadra di Mister Greco. Al 9 pagano si libera bene dell'avversario e crossa in mezzo per D'Ambrosio che manca la palla di poco . Al 22 sempre Pagano (ottima la sua prestazione) conquista di forza la palla servendo D'Ambrosio che calcia senza centrare lo specchio. Al 29 Per il Correggio ci prova Carretti da fuori ma Tosi blocca senza problemi. Al 39 Tagliavini sfiora di un niente il vantaggio mandando fuori di poco la palla di testa su cross di pagano. Nella ripresa stesso copione con la Solierese che fa la partita. Al 49 Dapoto ci prova da fuori ma il tiro viene deviato in corner. Al 53 vantaggio dei padroni di casa con D'Ambrosio che caparbio vince un contrasto e deposita in rete un ottimo assist di Feninno. Al 57 Feninno da fuori ma Morgotti si supera e respinge in corner.Al 70 Ci Prova Dapoto da fuori . Tiro deviato in corner. All'84 cross di Bartolomeo per Dapoto che per poco manca il raddoppio.Dopo 5 di recupero l'arbitro fischia la fine.Solierese-Virtus Correggio 1-0Rete: 10' st D'AmbrosioSOLIERESE: Tosi, Meccorapai (44' st Vignocchi), Ligabue, Bozzani, Boschetti, Mandreoli, Pagano, Vaccari, D'Ambrosio (25' st Bartolomeo), Feninno (49' st Schirmo), Tagliavini (1' st Dapoto). A disp.: Prejmeream, Napolitano, Berni. All.: GrecoVIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Bottoni (36' st Riccò), Carretti L. (15' st Davoli D.), Davoli M., Bizzarri, Casarini, Lugli, Acquafresca (44' st Pedrazzoli), Mustica (27' st Sackey), Santini (7' st Davoli F.), Zito. A disp.: Attolini, Aveni, Morandi. All.: Carretti M.Arbitro: Dotti di ModenaNote: ammoniti D'Ambrosio, LugliCasalgrande-La Pieve Nonantola 1-1Reti: 6' pt Borrelli (C), 15' pt Montorsi (L)CASALGRANDE: Moscardini (52' st Marcantonio), Giordano, Palladini, Fornari (31' st Pigoni), Sabbadin, Pacella, Hoxa, Sekyere (10' st Strozzi), De Carluccio (31' st Runaj), Borrelli (23' pt Lecce), Mediani. A disp.: Peterlini, Corti, Zanti, Caroli. All.: La MonicaLA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Pepe (15' st Tudini), Monari (28' st Belfakir), Timpiero, Sghedoni, Casarano, Boriani (15' st Pellegrino), Montorsi (21' st Iazzetta), Davitti, Cantarello, Gilli. A disp.: Borghi, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Cheli. All.: BarbiArbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammoniti Fornari, Mediani, Strozzi, Palladini, Lecce, Davitti, Montorsi; espulso Palladini (C) al 28' st per doppia ammonizioneCastelnuovo-Medolla San Felice 1-2Reti: 23' pt Bellei Ponzi (C), 38' pt Leozappa (M), 42' pt Franco (M)CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Lodi (63' st Carbone), Baroni, Manini (85' st Paltrinieri), Copertino (93' st Mazzoli), Bellei Ponzi, Cantaroni, Bellentani, Fugallo (71' st Veneri).A disp.: Ripesi, Coviello, Cavani, Baffo, Reggiani. All.: CasagrandiMEDOLLA SAN FELICE: Neri (72' st Maccarinelli), Leozappa, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli, Abusoglu, Guidone (18' st Bugneac), Franco (59' st Zanoli), Tecku (62' st Haddaji). A disp.: Malavasi, Bagni, Bernabiti, Adusa, Trajkovic. All.: SemeraroArbitro: Sirotti di CesenaNote: ammoniti Manini, Cantaroni, Bellentani, Salamone, Saracino, Franco; espulso Sentieri (MSF) al 6' stMasone-Castellarano 1-1Reti: 24' st Jocic (M), 40' st Valentini (C)MASONE: Catellani, Zagnoli, Valmori, Bonacini R., Burani, Bonacini D. (42' st Paoli), Campaniello N., Tascedda, Jocic (47' st Mohmoh), Campaniello S. (32' st Ventura), Acquah. A disp.: Montanari, Pozzi, Omari, Melioli, Battigello, Gentile. All.: MarchesiniCASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli (40' st Belfasti), Saccani, Travagliati, Turci (26' st Valentini), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Baldelli, Pittalis, Tincani, Grignani. All.: Lodi RizziniArbitro: Nadini di ModenaNote: ammoniti Cani, Travagliati, Campaniello N., LanzottiRiese-Monteombraro 2-1Reti: 2' pt Fontanesi (R), 16' pt Naini (M), 42' pt Fall (R)RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Teocoli, Manicardi, Marastoni, Borghi (31' st Di Stasio), Prandi, Fontanesi (37' st Leonardi), Mazzoli, Fall (23' st Carra). A disp.: Benati, Pirondi, Mussini, Zannoni, Sazio.All.: PavesiMONTEOMBRARO: Cinelli, Hinek, Dosi (30' st Magli), Borri (23' st Allegra), Corropoli D., Bigi, Florini (16' st Nardi), Fusco, Pappalardo, Naini, Zattini. A disp.: Guerrieri, Corropoli S. All.: AntonelliArbitro: Caiazzo di Reggio EmiliaNote: ammoniti Incerti, Mazzoli, Fall, Bigi, PappalardoSanmichelese-Sammartinese 2-1 giocata il 15/11Reti: 6' pt Valentini (Sam), 21' pt su rig. Casta (San), 20' st Farina (San)SANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli (43' pt Ferrari), Baisi, Ashong, Farina, Vernia, Spezzani (34' st Rafrafi), Peddis (24' st Notari), Casta (43' st Teneggi), Manzini. A disp.: Frizza, Doku, Tardini, Gozanelli, Minutolo. All.: AzzurroSAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Malaguti, Re, Vitiello (11' st Sula), Valentini, Barbieri (37' pt Perini), Ametta (1' st Singh), Salsi S. (27' st Toscano), Berselli (36' st Gigante). A disp.: Falavigna, Bega, Corradini. All.: SalsiArbitro: Manzitti di ModenaNote: ammoniti Baisi, Carnevali, MontipòUnited Carpi-Maranello 1-1Reti: 5' st Amura (UC), 45' st Totaro (M)UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Albertini (25' st Nappa), Giovannini, Mebelli (20' st Cinelli), Kolaveri (15' st Baraldi), Nadiri, Crispino (1' st Amura). A disp.: Bordini, Pellacani, Ficarelli, De Marino, Malvezzi. All.: GilioliMARANELLO: Khalfaoui, Annovi, Orlandi, Guidetti (15' st Canalini), Marverti, Seghizzi, Barani (15' st Schiavone), Galli, Baafi, Totaro, Zagari. A disp.: Mawuli, Evangelisti, Ampofo, Damiano, Rockson, Saccani. All.: TosiArbitro: Falaguasta di PiacenzaNote: ammoniti Nadiri, Orlandi, Guidetti; espulso Nadiri (U) al 8' st per doppia ammonizioneVirtus Camposanto-Baiso Secchia 0-2Reti: 3' pt, 12' st BoniniVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (5' st Bortolazzi), Mogavero, Malavasi, Vitiello, Grazia A., Natali (5' st Denteh), Grisphi (40' st Grygiel), Stabellini (30' st Mambrini), Degoli (1' st Ndrejaj). A disp.: Grazia G., Guandalini, Pjolla, Cesari. All.: LuppiBAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Ovi (33' st Incerti), Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli, Viviroli, Briselli (30' st Pederzini), Caputo, Caselli (40' st Zanetti). A disp.: Bacciocchi, Casini, Paglia. All.: BaroniArbitro: Meloro di ParmaNote: ammonito Ovi; espulso Natali (V) al 25' st