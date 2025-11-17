Promozione: Solierese, tre punti d'oro contro la Virtus Correggio. I tabellini
Vince anche Medolla San Felice sul campo del Castelnuovo. Pari per La Pieve e Maranello. Sconfitta per il Camposanto
Solierese-Virtus Correggio 1-0
Rete: 10' st D'Ambrosio
SOLIERESE: Tosi, Meccorapai (44' st Vignocchi), Ligabue, Bozzani, Boschetti, Mandreoli, Pagano, Vaccari, D'Ambrosio (25' st Bartolomeo), Feninno (49' st Schirmo), Tagliavini (1' st Dapoto). A disp.: Prejmeream, Napolitano, Berni. All.: Greco
VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Bottoni (36' st Riccò), Carretti L. (15' st Davoli D.), Davoli M., Bizzarri, Casarini, Lugli, Acquafresca (44' st Pedrazzoli), Mustica (27' st Sackey), Santini (7' st Davoli F.), Zito. A disp.: Attolini, Aveni, Morandi. All.: Carretti M.
Arbitro: Dotti di Modena
Note: ammoniti D'Ambrosio, Lugli
Casalgrande-La Pieve Nonantola 1-1
Reti: 6' pt Borrelli (C), 15' pt Montorsi (L)
CASALGRANDE: Moscardini (52' st Marcantonio), Giordano, Palladini, Fornari (31' st Pigoni), Sabbadin, Pacella, Hoxa, Sekyere (10' st Strozzi), De Carluccio (31' st Runaj), Borrelli (23' pt Lecce), Mediani. A disp.: Peterlini, Corti, Zanti, Caroli. All.: La Monica
LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Pepe (15' st Tudini), Monari (28' st Belfakir), Timpiero, Sghedoni, Casarano, Boriani (15' st Pellegrino), Montorsi (21' st Iazzetta), Davitti, Cantarello, Gilli. A disp.: Borghi, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Cheli. All.: Barbi
Arbitro: Bidzogo di Parma
Note: ammoniti Fornari, Mediani, Strozzi, Palladini, Lecce, Davitti, Montorsi; espulso Palladini (C) al 28' st per doppia ammonizione
Castelnuovo-Medolla San Felice 1-2
Reti: 23' pt Bellei Ponzi (C), 38' pt Leozappa (M), 42' pt Franco (M)
CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Lodi (63' st Carbone), Baroni, Manini (85' st Paltrinieri), Copertino (93' st Mazzoli), Bellei Ponzi, Cantaroni, Bellentani, Fugallo (71' st Veneri).
MEDOLLA SAN FELICE: Neri (72' st Maccarinelli), Leozappa, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli, Abusoglu, Guidone (18' st Bugneac), Franco (59' st Zanoli), Tecku (62' st Haddaji). A disp.: Malavasi, Bagni, Bernabiti, Adusa, Trajkovic. All.: Semeraro
Arbitro: Sirotti di Cesena
Note: ammoniti Manini, Cantaroni, Bellentani, Salamone, Saracino, Franco; espulso Sentieri (MSF) al 6' st
Masone-Castellarano 1-1
Reti: 24' st Jocic (M), 40' st Valentini (C)
MASONE: Catellani, Zagnoli, Valmori, Bonacini R., Burani, Bonacini D. (42' st Paoli), Campaniello N., Tascedda, Jocic (47' st Mohmoh), Campaniello S. (32' st Ventura), Acquah. A disp.: Montanari, Pozzi, Omari, Melioli, Battigello, Gentile. All.: Marchesini
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli (40' st Belfasti), Saccani, Travagliati, Turci (26' st Valentini), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Baldelli, Pittalis, Tincani, Grignani. All.: Lodi Rizzini
Arbitro: Nadini di Modena
Note: ammoniti Cani, Travagliati, Campaniello N., Lanzotti
Riese-Monteombraro 2-1
Reti: 2' pt Fontanesi (R), 16' pt Naini (M), 42' pt Fall (R)
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Teocoli, Manicardi, Marastoni, Borghi (31' st Di Stasio), Prandi, Fontanesi (37' st Leonardi), Mazzoli, Fall (23' st Carra). A disp.: Benati, Pirondi, Mussini, Zannoni, Sazio.
MONTEOMBRARO: Cinelli, Hinek, Dosi (30' st Magli), Borri (23' st Allegra), Corropoli D., Bigi, Florini (16' st Nardi), Fusco, Pappalardo, Naini, Zattini. A disp.: Guerrieri, Corropoli S. All.: Antonelli
Arbitro: Caiazzo di Reggio Emilia
Note: ammoniti Incerti, Mazzoli, Fall, Bigi, Pappalardo
Sanmichelese-Sammartinese 2-1 giocata il 15/11
Reti: 6' pt Valentini (Sam), 21' pt su rig. Casta (San), 20' st Farina (San)
SANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli (43' pt Ferrari), Baisi, Ashong, Farina, Vernia, Spezzani (34' st Rafrafi), Peddis (24' st Notari), Casta (43' st Teneggi), Manzini. A disp.: Frizza, Doku, Tardini, Gozanelli, Minutolo. All.: Azzurro
SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Malaguti, Re, Vitiello (11' st Sula), Valentini, Barbieri (37' pt Perini), Ametta (1' st Singh), Salsi S. (27' st Toscano), Berselli (36' st Gigante). A disp.: Falavigna, Bega, Corradini. All.: Salsi
Arbitro: Manzitti di Modena
Note: ammoniti Baisi, Carnevali, Montipò
United Carpi-Maranello 1-1
Reti: 5' st Amura (UC), 45' st Totaro (M)
UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Albertini (25' st Nappa), Giovannini, Mebelli (20' st Cinelli), Kolaveri (15' st Baraldi), Nadiri, Crispino (1' st Amura). A disp.: Bordini, Pellacani, Ficarelli, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli
MARANELLO: Khalfaoui, Annovi, Orlandi, Guidetti (15' st Canalini), Marverti, Seghizzi, Barani (15' st Schiavone), Galli, Baafi, Totaro, Zagari. A disp.: Mawuli, Evangelisti, Ampofo, Damiano, Rockson, Saccani. All.: Tosi
Arbitro: Falaguasta di Piacenza
Note: ammoniti Nadiri, Orlandi, Guidetti; espulso Nadiri (U) al 8' st per doppia ammonizione
Virtus Camposanto-Baiso Secchia 0-2
Reti: 3' pt, 12' st Bonini
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (5' st Bortolazzi), Mogavero, Malavasi, Vitiello, Grazia A., Natali (5' st Denteh), Grisphi (40' st Grygiel), Stabellini (30' st Mambrini), Degoli (1' st Ndrejaj). A disp.: Grazia G., Guandalini, Pjolla, Cesari. All.: Luppi
BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Ovi (33' st Incerti), Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli, Viviroli, Briselli (30' st Pederzini), Caputo, Caselli (40' st Zanetti). A disp.: Bacciocchi, Casini, Paglia. All.: Baroni
Arbitro: Meloro di Parma
Note: ammonito Ovi; espulso Natali (V) al 25' st
Matteo Pierotti
