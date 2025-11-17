Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione: Solierese, tre punti d'oro contro la Virtus Correggio. I tabellini

Promozione: Solierese, tre punti d'oro contro la Virtus Correggio. I tabellini

Vince anche Medolla San Felice sul campo del Castelnuovo. Pari per La Pieve e Maranello. Sconfitta per il Camposanto

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
La Solierese supera di misura la Virtus Correggio legittimando la vittoria con una buona prestazione. Tante le occasioni e pochissimi rischi per la squadra di Mister Greco. Al 9 pagano si libera bene dell'avversario e crossa in mezzo per D'Ambrosio che manca la palla di poco . Al 22 sempre Pagano (ottima la sua prestazione) conquista di forza la palla servendo D'Ambrosio che calcia senza centrare lo specchio. Al 29 Per il Correggio ci prova Carretti da fuori ma Tosi blocca senza problemi. Al 39 Tagliavini sfiora di un niente il vantaggio mandando fuori di poco la palla di testa su cross di pagano. Nella ripresa stesso copione con la Solierese che fa la partita. Al 49 Dapoto ci prova da fuori ma il tiro viene deviato in corner. Al 53 vantaggio dei padroni di casa con D'Ambrosio che caparbio vince un contrasto e deposita in rete un ottimo assist di Feninno. Al 57 Feninno da fuori ma Morgotti si supera e respinge in corner.Al 70 Ci Prova Dapoto da fuori . Tiro deviato in corner. All'84 cross di Bartolomeo per Dapoto che per poco manca il raddoppio.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Dopo 5 di recupero l'arbitro fischia la fine.
 

Solierese-Virtus Correggio 1-0
Rete: 10' st D'Ambrosio
SOLIERESE: Tosi, Meccorapai (44' st Vignocchi), Ligabue, Bozzani, Boschetti, Mandreoli, Pagano, Vaccari, D'Ambrosio (25' st Bartolomeo), Feninno (49' st Schirmo), Tagliavini (1' st Dapoto). A disp.: Prejmeream, Napolitano, Berni. All.: Greco
VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Bottoni (36' st Riccò), Carretti L. (15' st Davoli D.), Davoli M., Bizzarri, Casarini, Lugli, Acquafresca (44' st Pedrazzoli), Mustica (27' st Sackey), Santini (7' st Davoli F.), Zito. A disp.: Attolini, Aveni, Morandi. All.: Carretti M.
Arbitro: Dotti di Modena
Note: ammoniti D'Ambrosio, Lugli
 

Casalgrande-La Pieve Nonantola 1-1
Reti: 6' pt Borrelli (C), 15' pt Montorsi (L)
CASALGRANDE: Moscardini (52' st Marcantonio), Giordano, Palladini, Fornari (31' st Pigoni), Sabbadin, Pacella, Hoxa, Sekyere (10' st Strozzi), De Carluccio (31' st Runaj), Borrelli (23' pt Lecce), Mediani. A disp.: Peterlini, Corti, Zanti, Caroli. All.: La Monica
LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Pepe (15' st Tudini), Monari (28' st Belfakir), Timpiero, Sghedoni, Casarano, Boriani (15' st Pellegrino), Montorsi (21' st Iazzetta), Davitti, Cantarello, Gilli. A disp.: Borghi, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Cheli. All.: Barbi
Arbitro: Bidzogo di Parma
Note: ammoniti Fornari, Mediani, Strozzi, Palladini, Lecce, Davitti, Montorsi; espulso Palladini (C) al 28' st per doppia ammonizione
 

Castelnuovo-Medolla San Felice 1-2
Reti: 23' pt Bellei Ponzi (C), 38' pt Leozappa (M), 42' pt Franco (M)
CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Lodi (63' st Carbone), Baroni, Manini (85' st Paltrinieri), Copertino (93' st Mazzoli), Bellei Ponzi, Cantaroni, Bellentani, Fugallo (71' st Veneri).
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
A disp.: Ripesi, Coviello, Cavani, Baffo, Reggiani. All.: Casagrandi
MEDOLLA SAN FELICE: Neri (72' st Maccarinelli), Leozappa, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli, Abusoglu, Guidone (18' st Bugneac), Franco (59' st Zanoli), Tecku (62' st Haddaji). A disp.: Malavasi, Bagni, Bernabiti, Adusa, Trajkovic. All.: Semeraro
Arbitro: Sirotti di Cesena
Note: ammoniti Manini, Cantaroni, Bellentani, Salamone, Saracino, Franco; espulso Sentieri (MSF) al 6' st
 

Masone-Castellarano 1-1
Reti: 24' st Jocic (M), 40' st Valentini (C)
MASONE: Catellani, Zagnoli, Valmori, Bonacini R., Burani, Bonacini D. (42' st Paoli), Campaniello N., Tascedda, Jocic (47' st Mohmoh), Campaniello S. (32' st Ventura), Acquah. A disp.: Montanari, Pozzi, Omari, Melioli, Battigello, Gentile. All.: Marchesini
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli (40' st Belfasti), Saccani, Travagliati, Turci (26' st Valentini), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Baldelli, Pittalis, Tincani, Grignani. All.: Lodi Rizzini
Arbitro: Nadini di Modena
Note: ammoniti Cani, Travagliati, Campaniello N., Lanzotti
 

Riese-Monteombraro 2-1
Reti: 2' pt Fontanesi (R), 16' pt Naini (M), 42' pt Fall (R)
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Teocoli, Manicardi, Marastoni, Borghi (31' st Di Stasio), Prandi, Fontanesi (37' st Leonardi), Mazzoli, Fall (23' st Carra). A disp.: Benati, Pirondi, Mussini, Zannoni, Sazio.
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
All.: Pavesi
MONTEOMBRARO: Cinelli, Hinek, Dosi (30' st Magli), Borri (23' st Allegra), Corropoli D., Bigi, Florini (16' st Nardi), Fusco, Pappalardo, Naini, Zattini. A disp.: Guerrieri, Corropoli S. All.: Antonelli
Arbitro: Caiazzo di Reggio Emilia
Note: ammoniti Incerti, Mazzoli, Fall, Bigi, Pappalardo
 

Sanmichelese-Sammartinese 2-1 giocata il 15/11
Reti: 6' pt Valentini (Sam), 21' pt su rig. Casta (San), 20' st Farina (San)
SANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli (43' pt Ferrari), Baisi, Ashong, Farina, Vernia, Spezzani (34' st Rafrafi), Peddis (24' st Notari), Casta (43' st Teneggi), Manzini. A disp.: Frizza, Doku, Tardini, Gozanelli, Minutolo. All.: Azzurro
SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Malaguti, Re, Vitiello (11' st Sula), Valentini, Barbieri (37' pt Perini), Ametta (1' st Singh), Salsi S. (27' st Toscano), Berselli (36' st Gigante). A disp.: Falavigna, Bega, Corradini. All.: Salsi
Arbitro: Manzitti di Modena
Note: ammoniti Baisi, Carnevali, Montipò
 

United Carpi-Maranello 1-1
Reti: 5' st Amura (UC), 45' st Totaro (M)
UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Albertini (25' st Nappa), Giovannini, Mebelli (20' st Cinelli), Kolaveri (15' st Baraldi), Nadiri, Crispino (1' st Amura). A disp.: Bordini, Pellacani, Ficarelli, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli
MARANELLO: Khalfaoui, Annovi, Orlandi, Guidetti (15' st Canalini), Marverti, Seghizzi, Barani (15' st Schiavone), Galli, Baafi, Totaro, Zagari. A disp.: Mawuli, Evangelisti, Ampofo, Damiano, Rockson, Saccani. All.: Tosi
Arbitro: Falaguasta di Piacenza
Note: ammoniti Nadiri, Orlandi, Guidetti; espulso Nadiri (U) al 8' st per doppia ammonizione
 

Virtus Camposanto-Baiso Secchia 0-2
Reti: 3' pt, 12' st Bonini
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (5' st Bortolazzi), Mogavero, Malavasi, Vitiello, Grazia A., Natali (5' st Denteh), Grisphi (40' st Grygiel), Stabellini (30' st Mambrini), Degoli (1' st Ndrejaj). A disp.: Grazia G., Guandalini, Pjolla, Cesari. All.: Luppi
BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Ovi (33' st Incerti), Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli, Viviroli, Briselli (30' st Pederzini), Caputo, Caselli (40' st Zanetti). A disp.: Bacciocchi, Casini, Paglia. All.: Baroni
Arbitro: Meloro di Parma
Note: ammonito Ovi; espulso Natali (V) al 25' st
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Promozione, la Sanmichelese non si ferma più e allunga in vetta. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese non si ferma più e allunga in vetta. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Coppa Promozione, la Solierese vince ai rigori e passa ai sedicesimi

Coppa Promozione, la Solierese vince ai rigori e passa ai sedicesimi

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, l'arbitro riconosce l'errore: Castelfranco-Bentivoglio si dovrà rigiocare

Promozione, l'arbitro riconosce l'errore: Castelfranco-Bentivoglio si dovrà rigiocare

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, un buon Formigine si arrende all'Agazzanese

Eccellenza, un buon Formigine si arrende all'Agazzanese

Eccellenza, la Cdr Mutina pareggia con l'Arcetana e perde anche Boilini

Eccellenza, la Cdr Mutina pareggia con l'Arcetana e perde anche Boilini

Eccellenza, il Terre di Castelli sbanca Rolo e continua a correre

Eccellenza, il Terre di Castelli sbanca Rolo e continua a correre

Modena volley, vittoria gettata alle ortiche con Cisterna

Modena volley, vittoria gettata alle ortiche con Cisterna