Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

I tabellini
Baiso Secchia-Castellarano 0-2Reti: 30' pt Travagliati, 48' st Rizzuto
BAISO SECCHIA: Bacciocchi, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli (24' st Ovi), Ruopolo, Viviroli (38' st Casini), Bertolani (1' st Ghirelli), Pederzini (18' st Caselli), Caputo, Barozzi (18' st Briselli). A disp.: Brevini, Codeluppi. All.: Baroni
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli (25' st Baldelli), Saccani, Travagliati, Turci (34' st Guidetti), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Caiti, Pittalis, Tincani, Valentini, Grignani. All.: Lodi Rizzini
Arbitro: Petronilla di Parma
Note: ammoniti Pederzini, Barozzi, Borghi, Morselli, Turci, Ruopolo, Zinani, Gazzotti
La Pieve Nonantola-Virtus Camposanto 0-0LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei (32' st Pepe), Monari, Timperio (35' st Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti (39' st Pellegrino), Cantarello, Gilli.
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu (32' st Ndrejaj), Mensah (22' st Mogavero), Pjolla, Malavasi, Grazia A., Natali (22' st Diegoli), Gripshi (43' st Ofosu), Bortolazzi, Denteh. A disp.: Grazia G., Guandalini, Vitiello, Telicki, Grygiel. All.: Luppi
Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia
Note: ammoniti Natali, Davitti, Malavasi, Mogavero, Azindow
Maranello-Solierese 0-1Rete: 2’ pt Vignocchi
MARANELLO: Mawuli, Guidetti, Evangelisti (1' st Orlandi), Marverti (25' st Ampofo), Tognin, Seghizzi, Barani, Fontana (20' pt Galli), Baafi (10' st Damiano), Totaro, Zagari (1' st Trotta). A disp.: Khalfaoui, Dello Preite, Schiavone, Saccani. All.: Tosi
SOLIERESE: Tosi, Laino, Ligabue, Bozzani, Vignocchi, Mandreoli, Dapoto, Vaccari (25' st Boschetti), D'Ambrosio (20' st Marani), Feninno, Pagano (35' st Mecorrapaj). A disp.: Prejmerean, Napolitano, Berni,, Bartolomeo, Tagliavini, Gianelli. All.: Greco
Arbitro: Buccirossi di Ravenna
Note: spettatori 100 circa; ammoniti Barani, Orlandi, Tognin, Totaro, Laino
Medolla San Felice-Sanmichelese 1-0Rete: 40' st Haddaji
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri (41' st Bagni), Vanga, Trajkovic, Abusoglu, Guidone (39' st Camara), Franco (28' st Tecku), Djwomo (30' st Haddaji). A disp.: Maccarinelli, Zanoli, Malavasi, Bernabiti, Bugneac. All.: Semeraro.
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli (39' st Ferrari), Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Vernia (30' st Peddis), Notari, Manzini, Fontanini (6' st Casta).
Arbitro: Duci di Reggio Emilia
Note: ammoniti Costa, Ashong, Pastorelli, Casta, Haddaji
Sammartinese-Masone 1-2Reti: 18' pt Jocic (M), 42' st Valmori (M), 45' st Ametta (S)
SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali, Montipo, Barbieri, Re, Bega, Turri (30' st Gigante), Valentini (22' st Toscano), Ametta, Bianchini (27' st Vitiello), Salsi S.. A disp.: Mantovan, Corradini, Malaguti, Berselli, Urso, Perini. All.: Salsi A.
MASONE: Giaroli, Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Burani, Paoli (23' st Ventura), Zagnoli, Tascedda (10' st Bonacini D.), Jocic (29' st Uhunamure), Battigello (5' st Campaniello S.), Acquah. A disp.: Catellani, Meyong, Omari, Pozzi, Melioli. All.: Marchesini.
Arbitro: Krolikowski di Modena
Note: ammoniti Toscano, Tascedda
Sporting Scandiano-Casalgrande 1-0Rete: 74' Giorgi
SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Strozzi, Ferrari R., Muratori, Saetti Baraldi, Romani (70' Giorgi), Leoncelli (78' Pederzoli), Corbelli, Barbieri (90' Ferrari M.), Mohamed. A disp.: Taglini, Lasagni, Saetti, Rinaldini, Capasso, Grisendi. All.: Giardina
CASALGRANDE: Moscardini, Giordano, Pezzi, Fornari, Sabbadin, Pacella, Xoxha, Runaj (57' Sekyere), Di Costanzo (75' De Carluccio), Mediani (85' Corti), Lecce. A disp.: Pe, Palladini, Pigoni, Lentini, Zanti, Strozzi. All.: La Monica
Arbitro: Borelli di Parma
Note: ammoniti Muratori, Sekyere
United Carpi-Castelnuovo 0-0UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Posponi, Pellacani, Paramatti, Kundome, Amura (22' st Baraldi), Nappa (27' st Giovannini), Kolaveri, Nadiri, Crispino (38' st De Marino).
CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (3' st Mazzoli), Fontanesi, Lodi, Baroni, Manini, Copertino, Bellei, Carbone (22' st Ienna), Le Guern, Fugallo (34' st Veneri). A disp.: Ripesi, Giovanardi, Coviello, Bellentani, Cantaroni, Paltrinieri. All.: Casagrandi
Arbitro: Visentini di Finale Emilia
Note: ammoniti Fontanesi, Mazzoli, Copertino; recupero 1', 5'
Virtus Correggio-Riese 1-2Reti: 9' st Mazzoli (R), 16' st Fontanesi (R), 27' st su rig. Santini (V)
VIRTUS CORREGGIO: Neviani (36' st Morgotti), Bottoni (23' st Lugli), Carretti (5' st Riccò), Corradi, Bizarri (29' st Davoli D.), Casarini, Mustica, Acquafresca (45' st Davoli M.), Benevelli, Santini, Boccher. A disp.: Aveni, Pedrazzoli, Sackey. All. Carretti
RIESE: Codeluppi, Cuoghi (28' st Teocoli), Pirondi (1' st Manicardi), Borghi, Bonora, Marastoni, Incerti, Prandi, Fontanesi (45' st Carra), Mazzoli, Valenti (1' st Iemmi, 11' st Di Stasio)). A disp.: Benati, Barbieri, Mussini, Leonardi. All.: Pavesi
Arbitro: Vitale di Bologna
Note: ammoniti Boccher, Carretti, Acquafresca, Incerti; espulso Boccher (V) al 13' st per doppia ammonizione.
Matteo Pierotti