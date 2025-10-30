Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Pari tra Camposanto e La Pieve e tra United Carpi e Castelnuovo. Vince la Solierese a Maranello

4 minuti di lettura
Un guizzo a 5’ dalla fine di Haddaji regala al Medolla San Felice il big che vale l’aggancio in vetta sulla Sanmichelese che però ha una gara giocata in meno. Gara molto bella, primo tempo con i sassolesi più pericolosi, meglio i padroni di casa nella ripresa. Da segnalare un rigore reclamato per parte su Guidone e Caste a e una rete annullata a Trajkovic per offside. All’85’ Haddaji dentro da poco si infila fra due difensori e batte Schiuma. Il Medolla fa festa ma perde per infortunio Sentieri e Adusa.

I tabellini


Baiso Secchia-Castellarano 0-2

Reti: 30' pt Travagliati, 48' st Rizzuto
BAISO SECCHIA: Bacciocchi, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli (24' st Ovi), Ruopolo, Viviroli (38' st Casini), Bertolani (1' st Ghirelli), Pederzini (18' st Caselli), Caputo, Barozzi (18' st Briselli). A disp.: Brevini, Codeluppi. All.: Baroni
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli (25' st Baldelli), Saccani, Travagliati, Turci (34' st Guidetti), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Caiti, Pittalis, Tincani, Valentini, Grignani. All.: Lodi Rizzini
Arbitro: Petronilla di Parma
Note: ammoniti Pederzini, Barozzi, Borghi, Morselli, Turci, Ruopolo, Zinani, Gazzotti

La Pieve Nonantola-Virtus Camposanto 0-0

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei (32' st Pepe), Monari, Timperio (35' st Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti (39' st Pellegrino), Cantarello, Gilli.
A disp.: Borghi, Belfakir, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Libertino. All.: Barbi
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu (32' st Ndrejaj), Mensah (22' st Mogavero), Pjolla, Malavasi, Grazia A., Natali (22' st Diegoli), Gripshi (43' st Ofosu), Bortolazzi, Denteh. A disp.: Grazia G., Guandalini, Vitiello, Telicki, Grygiel. All.: Luppi
Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia
Note: ammoniti Natali, Davitti, Malavasi, Mogavero, Azindow

Maranello-Solierese 0-1

Rete: 2’ pt Vignocchi
MARANELLO: Mawuli, Guidetti, Evangelisti (1' st Orlandi), Marverti (25' st Ampofo), Tognin, Seghizzi, Barani, Fontana (20' pt Galli), Baafi (10' st Damiano), Totaro, Zagari (1' st Trotta). A disp.: Khalfaoui, Dello Preite, Schiavone, Saccani. All.: Tosi
SOLIERESE: Tosi, Laino, Ligabue, Bozzani, Vignocchi, Mandreoli, Dapoto, Vaccari (25' st Boschetti), D'Ambrosio (20' st Marani), Feninno, Pagano (35' st Mecorrapaj). A disp.: Prejmerean, Napolitano, Berni,, Bartolomeo, Tagliavini, Gianelli. All.: Greco
Arbitro: Buccirossi di Ravenna
Note: spettatori 100 circa; ammoniti Barani, Orlandi, Tognin, Totaro, Laino

Medolla San Felice-Sanmichelese 1-0

Rete: 40' st Haddaji
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri (41' st Bagni), Vanga, Trajkovic, Abusoglu, Guidone (39' st Camara), Franco (28' st Tecku), Djwomo (30' st Haddaji). A disp.: Maccarinelli, Zanoli, Malavasi, Bernabiti, Bugneac. All.: Semeraro.
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli (39' st Ferrari), Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Vernia (30' st Peddis), Notari, Manzini, Fontanini (6' st Casta).
A disp.: Paganelli, Doku, Rafrafi, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi. All.: Azzurro.
Arbitro: Duci di Reggio Emilia
Note: ammoniti Costa, Ashong, Pastorelli, Casta, Haddaji

Sammartinese-Masone 1-2

Reti: 18' pt Jocic (M), 42' st Valmori (M), 45' st Ametta (S)
SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali, Montipo, Barbieri, Re, Bega, Turri (30' st Gigante), Valentini (22' st Toscano), Ametta, Bianchini (27' st Vitiello), Salsi S.. A disp.: Mantovan, Corradini, Malaguti, Berselli, Urso, Perini. All.: Salsi A.
MASONE: Giaroli, Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Burani, Paoli (23' st Ventura), Zagnoli, Tascedda (10' st Bonacini D.), Jocic (29' st Uhunamure), Battigello (5' st Campaniello S.), Acquah. A disp.: Catellani, Meyong, Omari, Pozzi, Melioli. All.: Marchesini.
Arbitro: Krolikowski di Modena
Note: ammoniti Toscano, Tascedda

Sporting Scandiano-Casalgrande 1-0

Rete: 74' Giorgi
SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Strozzi, Ferrari R., Muratori, Saetti Baraldi, Romani (70' Giorgi), Leoncelli (78' Pederzoli), Corbelli, Barbieri (90' Ferrari M.), Mohamed. A disp.: Taglini, Lasagni, Saetti, Rinaldini, Capasso, Grisendi. All.: Giardina
CASALGRANDE: Moscardini, Giordano, Pezzi, Fornari, Sabbadin, Pacella, Xoxha, Runaj (57' Sekyere), Di Costanzo (75' De Carluccio), Mediani (85' Corti), Lecce. A disp.: Pe, Palladini, Pigoni, Lentini, Zanti, Strozzi. All.: La Monica
Arbitro: Borelli di Parma
Note: ammoniti Muratori, Sekyere

United Carpi-Castelnuovo 0-0

UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Posponi, Pellacani, Paramatti, Kundome, Amura (22' st Baraldi), Nappa (27' st Giovannini), Kolaveri, Nadiri, Crispino (38' st De Marino).
A disp.: Nicolosi, Gianasi, Vezzani, Albertini, Ficarelli, Malvezzi. All.: Gilioli
CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (3' st Mazzoli), Fontanesi, Lodi, Baroni, Manini, Copertino, Bellei, Carbone (22' st Ienna), Le Guern, Fugallo (34' st Veneri). A disp.: Ripesi, Giovanardi, Coviello, Bellentani, Cantaroni, Paltrinieri. All.: Casagrandi
Arbitro: Visentini di Finale Emilia
Note: ammoniti Fontanesi, Mazzoli, Copertino; recupero 1', 5'

Virtus Correggio-Riese 1-2

Reti: 9' st Mazzoli (R), 16' st Fontanesi (R), 27' st su rig. Santini (V)
VIRTUS CORREGGIO: Neviani (36' st Morgotti), Bottoni (23' st Lugli), Carretti (5' st Riccò), Corradi, Bizarri (29' st Davoli D.), Casarini, Mustica, Acquafresca (45' st Davoli M.), Benevelli, Santini, Boccher. A disp.: Aveni, Pedrazzoli, Sackey. All. Carretti
RIESE: Codeluppi, Cuoghi (28' st Teocoli), Pirondi (1' st Manicardi), Borghi, Bonora, Marastoni, Incerti, Prandi, Fontanesi (45' st Carra), Mazzoli, Valenti (1' st Iemmi, 11' st Di Stasio)). A disp.: Benati, Barbieri, Mussini, Leonardi. All.: Pavesi
Arbitro: Vitale di Bologna
Note: ammoniti Boccher, Carretti, Acquafresca, Incerti; espulso Boccher (V) al 13' st per doppia ammonizione.
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

