Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

I tabellini

Baiso Secchia-Castellarano 0-2

La Pieve Nonantola-Virtus Camposanto 0-0

Maranello-Solierese 0-1

Medolla San Felice-Sanmichelese 1-0

Sammartinese-Masone 1-2

Sporting Scandiano-Casalgrande 1-0

United Carpi-Castelnuovo 0-0

Virtus Correggio-Riese 1-2

Un guizzo a 5’ dalla fine di Haddaji regala al Medolla San Felice il big che vale l’aggancio in vetta sulla Sanmichelese che però ha una gara giocata in meno. Gara molto bella, primo tempo con i sassolesi più pericolosi, meglio i padroni di casa nella ripresa. Da segnalare un rigore reclamato per parte su Guidone e Caste a e una rete annullata a Trajkovic per offside. All’85’ Haddaji dentro da poco si infila fra due difensori e batte Schiuma. Il Medolla fa festa ma perde per infortunio Sentieri e Adusa.Reti: 30' pt Travagliati, 48' st RizzutoBAISO SECCHIA: Bacciocchi, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli (24' st Ovi), Ruopolo, Viviroli (38' st Casini), Bertolani (1' st Ghirelli), Pederzini (18' st Caselli), Caputo, Barozzi (18' st Briselli). A disp.: Brevini, Codeluppi. All.: BaroniCASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli (25' st Baldelli), Saccani, Travagliati, Turci (34' st Guidetti), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Caiti, Pittalis, Tincani, Valentini, Grignani. All.: Lodi RizziniArbitro: Petronilla di ParmaNote: ammoniti Pederzini, Barozzi, Borghi, Morselli, Turci, Ruopolo, Zinani, GazzottiLA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei (32' st Pepe), Monari, Timperio (35' st Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti (39' st Pellegrino), Cantarello, Gilli.A disp.: Borghi, Belfakir, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Libertino. All.: BarbiVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu (32' st Ndrejaj), Mensah (22' st Mogavero), Pjolla, Malavasi, Grazia A., Natali (22' st Diegoli), Gripshi (43' st Ofosu), Bortolazzi, Denteh. A disp.: Grazia G., Guandalini, Vitiello, Telicki, Grygiel. All.: LuppiArbitro: Grisendi di Reggio EmiliaNote: ammoniti Natali, Davitti, Malavasi, Mogavero, AzindowRete: 2’ pt VignocchiMARANELLO: Mawuli, Guidetti, Evangelisti (1' st Orlandi), Marverti (25' st Ampofo), Tognin, Seghizzi, Barani, Fontana (20' pt Galli), Baafi (10' st Damiano), Totaro, Zagari (1' st Trotta). A disp.: Khalfaoui, Dello Preite, Schiavone, Saccani. All.: TosiSOLIERESE: Tosi, Laino, Ligabue, Bozzani, Vignocchi, Mandreoli, Dapoto, Vaccari (25' st Boschetti), D'Ambrosio (20' st Marani), Feninno, Pagano (35' st Mecorrapaj). A disp.: Prejmerean, Napolitano, Berni,, Bartolomeo, Tagliavini, Gianelli. All.: GrecoArbitro: Buccirossi di RavennaNote: spettatori 100 circa; ammoniti Barani, Orlandi, Tognin, Totaro, LainoRete: 40' st HaddajiMEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri (41' st Bagni), Vanga, Trajkovic, Abusoglu, Guidone (39' st Camara), Franco (28' st Tecku), Djwomo (30' st Haddaji). A disp.: Maccarinelli, Zanoli, Malavasi, Bernabiti, Bugneac. All.: Semeraro.SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli (39' st Ferrari), Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Vernia (30' st Peddis), Notari, Manzini, Fontanini (6' st Casta).A disp.: Paganelli, Doku, Rafrafi, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi. All.: Azzurro.Arbitro: Duci di Reggio EmiliaNote: ammoniti Costa, Ashong, Pastorelli, Casta, HaddajiReti: 18' pt Jocic (M), 42' st Valmori (M), 45' st Ametta (S)SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali, Montipo, Barbieri, Re, Bega, Turri (30' st Gigante), Valentini (22' st Toscano), Ametta, Bianchini (27' st Vitiello), Salsi S.. A disp.: Mantovan, Corradini, Malaguti, Berselli, Urso, Perini. All.: Salsi A.MASONE: Giaroli, Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Burani, Paoli (23' st Ventura), Zagnoli, Tascedda (10' st Bonacini D.), Jocic (29' st Uhunamure), Battigello (5' st Campaniello S.), Acquah. A disp.: Catellani, Meyong, Omari, Pozzi, Melioli. All.: Marchesini.Arbitro: Krolikowski di ModenaNote: ammoniti Toscano, TasceddaRete: 74' GiorgiSPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Strozzi, Ferrari R., Muratori, Saetti Baraldi, Romani (70' Giorgi), Leoncelli (78' Pederzoli), Corbelli, Barbieri (90' Ferrari M.), Mohamed. A disp.: Taglini, Lasagni, Saetti, Rinaldini, Capasso, Grisendi. All.: GiardinaCASALGRANDE: Moscardini, Giordano, Pezzi, Fornari, Sabbadin, Pacella, Xoxha, Runaj (57' Sekyere), Di Costanzo (75' De Carluccio), Mediani (85' Corti), Lecce. A disp.: Pe, Palladini, Pigoni, Lentini, Zanti, Strozzi. All.: La MonicaArbitro: Borelli di ParmaNote: ammoniti Muratori, SekyereUNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Posponi, Pellacani, Paramatti, Kundome, Amura (22' st Baraldi), Nappa (27' st Giovannini), Kolaveri, Nadiri, Crispino (38' st De Marino).A disp.: Nicolosi, Gianasi, Vezzani, Albertini, Ficarelli, Malvezzi. All.: GilioliCASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (3' st Mazzoli), Fontanesi, Lodi, Baroni, Manini, Copertino, Bellei, Carbone (22' st Ienna), Le Guern, Fugallo (34' st Veneri). A disp.: Ripesi, Giovanardi, Coviello, Bellentani, Cantaroni, Paltrinieri. All.: CasagrandiArbitro: Visentini di Finale EmiliaNote: ammoniti Fontanesi, Mazzoli, Copertino; recupero 1', 5'Reti: 9' st Mazzoli (R), 16' st Fontanesi (R), 27' st su rig. Santini (V)VIRTUS CORREGGIO: Neviani (36' st Morgotti), Bottoni (23' st Lugli), Carretti (5' st Riccò), Corradi, Bizarri (29' st Davoli D.), Casarini, Mustica, Acquafresca (45' st Davoli M.), Benevelli, Santini, Boccher. A disp.: Aveni, Pedrazzoli, Sackey. All. CarrettiRIESE: Codeluppi, Cuoghi (28' st Teocoli), Pirondi (1' st Manicardi), Borghi, Bonora, Marastoni, Incerti, Prandi, Fontanesi (45' st Carra), Mazzoli, Valenti (1' st Iemmi, 11' st Di Stasio)). A disp.: Benati, Barbieri, Mussini, Leonardi. All.: PavesiArbitro: Vitale di BolognaNote: ammoniti Boccher, Carretti, Acquafresca, Incerti; espulso Boccher (V) al 13' st per doppia ammonizione.