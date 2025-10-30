Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Colpo esterno del Sassuolo, Laurienté e Pinamonti piegano il Cagliari

I gol di Lauriente al 54' e Pinamonti al 65' decidono il match. La rete degli isolani di Esposito al 73'

Importante colpo esterno in ottica salvezza del Sassuolo. Gli uomini di mister Fabio Grosso, infatti, espugnano 1-2 la Unipol Domus di Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026: a decidere sono le reti di Armand Laurienté ed Andrea Pinamonti, mentre ai sardi non basta il ritorno al gol di Sebastiano Esposito.
I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, andando alla conclusione dopo appena 6′ con Adopo, che però non trova lo specchio della porta. Cinque minuti più tardi Esposito ci prova direttamente su punizione, ma il suo tiro viene deviato in corner dalla barriera. La squadra neroverde, priba di Berardi, reagisce guadagnandosi alcuni calci piazzati, che però non portano a sviluppi significativi. Al 24′ Volpato prova a sfruttare una sponda di Pinamonti andando al tiro, ma viene murato dalla retroguardia avversaria. Tre minuti dopo Sebastiano Esposito devia in rete una spizzata di Borrelli, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il Cagliari continua a fare la partita, ma al 35′ anche gli emiliani cercano di farsi vedere in zona offensiva con Pinamonti, che impatta male la sfera e fallisce la conclusione.
Caprile viene chiamato in causa per la prima volta al 42′, quando compie una grande parata sul sinistro a giro di Thorstvedt. L’estremo difensore rossoblù salva tutto anche sul successivo tentativo di Volpato, respingendo con un piede. Al termine dei due minuti di recupero le due squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0.
Nella ripresa i rossoblù si fanno vedere subito in avanti con un tiro impreciso di Palestra, ma a passare in vantaggio al 54′ è il Sassuolo grazie a uno splendido calcio di punizione di Armand Laurienté. Due minuti dopo Koné si divora la rete del raddoppio da ottima posizione, ma al 57′ anche i sardi vanno vicini al gol con Zappa, che colpisce una clamorosa traversa. I padroni di casa si sbilanciano per andare a caccia del pareggio e al 65′ incassano lo 0-2 firmato da Andrea Pinamonti, che riceve palla da Volpato, salta Prati e batte Caprile con il mancino. Il Cagliari non si dà per vinto e alla fine i suoi sforzi portano dei frutti, poiché al 73′ Sebastiano Esposito, ben imbeccato dal neo-entrato Felici, anticipa Candé e deposita la sfera in fondo al sacco. Nei 6′ di recupero il gruppo di Fabio Pisacane tenta il tutto per tutto, ma i neroverdi difendono il 2-1 fino al triplice fischio e portano a casa un prezioso successo.
Il Sassuolo aggancia l’Atalanta al nono posto con 13 punti, mentre il Cagliari incassa la terza sconfitta consecutiva in casa e resta quattordicesimo a quota 9.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6.5 (17’st Felici 6.5), Zé Pedro 5.5, Obert 5.5; Palestra 6.5, Prati 6, Adopo 6 (39′ st Mazzitelli sv), Folorunsho 6 (17′ st Gaetano 5.5), Idrissi 6; S. Esposito 6.5 (39′ st Luvumbo sv); Borrelli 5.5 (31′ st Pavoletti 5.5). In panchina: Ciocci, Sarno, Luperto, Rodriguez, Di Padro, Mina, Cavuoti, Liteta, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane 6.
SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6.5, Idzes 6.5, Candé 5.5, Coulibaly 6; Thorstvedt 6.5 (29’st Vranckx 6), Matic 6.5, Koné 5.5 (40’st Cheddira sv); Volpato 6.5 (40’st Iannoni sv), Pinamonti 6.5 (29’st Moro 5.5), Laurienté 7 (29’st Fadera 5.5). In panchina: Turati, Zacchi, Doig, Paz, Odenthal, Muharemovic, Lipani, Pierini. Allenatore: Grosso 6.5.
ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.5.
RETI: 9’st Laurienté, 20’st Pinamonti, 28’st S. Esposito.
NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Folorunsho, Thorstvedt, Obert, Fadera, Idrissi, Walukiewicz, Iannoni, Caprile. Angoli: 3-7. Recupero: 5′, 6′.
