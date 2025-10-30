Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina va sul 3-1 poi si fa raggiungere dal Campagnola

Al 35’ Vezzani segna il 3-2 e in pieno recupero Carlucci trova il gol del definitivo 3-3

Partita spettacolare e molto equilibrata al “Bolelli” di Campogalliano. Le due squadre hanno giocato alla pari per lunghi tratti. Nel primo tempo la Cdr Mutina è stata più concreta: al 21’ Oxa scatta sulla fascia, mette un cross basso e Cuoghi dal limite trova l’angolo alto per l’1-0. Al 42’ bella azione ospite con Barilli e Carlucci fermati a un passo dal pareggio, ma al 44’ la Mutina con un centrocampista ruba palla e serve Fantastico, che entra in area e trafigge il portiere con un preciso diagonale per il 2-0.
Nella ripresa il Campagnola reagisce con grande carattere: al 14’ Vasile accorcia le distanze e riapre la gara, ma al 23’ Panzanato ristabilisce le due lunghezze con un tiro potente dal limite. Nonostante tutto, gli ospiti non mollano: al 35’ Vezzani segna il 3-2 e in pieno recupero Carlucci trova il gol del definitivo 3-3, coronando una rimonta meritata.

Il tabellino

ATLETIC CDR-CAMPAGNOLA 3-3
CDR MUTINA: Auregli, Gargano, Hajbi (52’ Boilini), Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (80’ Gualdi), Cremaschi (70’ Caselli M.), Fantastico (70’ Teggi), Hoxha, Panzanato (83’ Ricaldone). A disp. Schena, Canosa, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli.
CAMPAGNOLA: Vioni, Calabretti (70’ Camillo), Setti (91’ Cavicchioli), Previato (58' Vezzani), Gutu, Parisi, Esposito (70' Angelillis), Barilli, Carlucci, Margotta (79' Consiglio), Montanari. A disp. Toumia, Brentali, Mora, Aurea, Alberti. All. Manfredini
Arbitro: Monaco di Bologna
Reti: 21' Cuoghi, 44' Fantastico, 59' Gutu, 69' Panzanato, 80' Vezzani, 91' Carlucci
Note: espulso al 75’ mister Manfredini, ammoniti Previato, Hajbi, Barilli, Serra, Schena.
