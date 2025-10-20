Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi s'inchina alla capolista Agazzanese

La partita si era messa sui binari giusti col 2-0 di Hoxha, su rigore, ma nel finale i piacentini, reduci da 7 vittorie di fila, hanno alzato la voce

Stavolta le piacentine non portano bene all'Atletic Cdr Mutina, battuta 3-2 in casa dalla capolista Agazzanese. Era andata bene contro il Fiorenzuola, stavolta no. E dire che la partita si era messa sui binari giusti col 2-0 di Hoxha, su rigore, ma nel finale i piacentini, reduci da 7 vittorie di fila, hanno alzato la voce imponendosi 3-2.
Nell’undici granata ritrovano spazio dall’inizio Gueye e Pastorelli e quest’ultimo, al 3’, imbeccato da Vai si rende insidio-so sparando di poco a lato. 1’ oltre buona chance sui piedi di Carella (autore di una doppietta e tra i principali protagonisti), ma la sua conclusione è arginata dall’attento Auregli. I padroni di casa non stanno peraltro solo a guardare e poco dopo, su cross di M.Caselli, la deviazione aerea di Cremaschi sorvola la traversa di Bertozzi. I capovolgimenti di fronte si susseguono ed Auregli è chiamato in causa altre due volte dai tiri di Mehmetaj e Vai. Locali avanti al minuto 20, quando l’invitante cross di Hoxha viene sfruttato abilmente, di testa, da Fantastico che batte l’incolpevole estremo granata. Gli ospiti sembrano accusare il colpo e 2’ oltre una girata volante di Boilini si perde di poco a lato.
Agazzanese peraltro molto vicina al pareggio al 24’, quando Carella invita allo scatto profondo Vai la cui stoccata si infrange sul palo. Lavoro poi ben sbrigato da Bertozzi su colpo di testa di Caselli, mentre prima dell’intervallo finiscono fuori dallo specchio due tentativi di Vai e Carella. In avvio di ripresa bravo Auregli a dire di no a Pastorelli e (9’) ancora il palo grazia il portiere locale su tiro di Mastrototaro. 4’ più tardi la docciaelata del rigore (mano di Reggiani) trasformato da Hoxha per il 2-0, ma l’Agazzanese ha sette vite come i gatti e dì lì , pure in virtù dei nuovi innesti, parte la splendida rimonta. Al 15’, in girata aerea d’un soffio a lato, Carella fa le prove del gol che arriva al 18’, su assist di Bragalini. Parità poi prontamente ristabilita (24’) dalla zampata di Barba, sugli sviluppi di un angolo di Mastrototaro. L’inerzia della gara è ora dalla parte dei Piccinini’s boys che non si accontentano e spingono ancor più forte sull’acceleratore alla ricerca dei tre punti. E tanto coraggio viene giustamente premiato al 42’, quando su cross d’angolo pennellato dal “Mastro” bomber Carella svetta su tutti inzuccando nel sacco il pallone del definitivo 2-3.
Rimonta completata e tripudio ai massimi.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-AGAZZANESE 2-3
ATL.MUTINA: Auregli, Gargano (22’st Hajbi), Boilini, A. Caselli, Serra, Vacondio, Cuoghi (43’st Bellucci), M.Caselli, Fantastico, Hoxha (32’st Panzanato), Cremaschi (38’st Gualdi). A disp: Schena, Canosa, Lazzaretti, Mazzoni, Teggi. All: Paganelli.
AGAZZANESE: Bertozzi, Bragalini, Barba, Gueye (22’st D’Aniello), Reggiani, Maffezzoli, Mehmetaj (16’st Farina), Pastorelli (16’st Caffarra), Carella (45’st Concari), Mastrototaro, Vai (36’st Bradarskiy). A disp: Masotino, Mauri, Soumahoro, Haldeda. All: Piccinini.
ARBITRO: Giorgini di Cesena
RETI: 20’pt Fantastico, 13’st Hoxha rig, 18’ e 42’st Carella, 24’st Barba.
NOTE: Ammoniti: Serra, Cremaschi, Maffezzoli e Barba.
Matteo Pierotti
Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

