Eccellenza, buon punto per la Cdr Mutina a Rolo

Le parate dei due portieri decidono un match giocato a livelli alti ed equilibrato

2 minuti di lettura
E' stata la partita dei portieri: primo Auregli, ripresa Grigoli. Rolo e Cdr Mutina si dividono la posta dopo una partita giocata a ritmi elevatissimi nonostante il caldo-umido settembrino. Entrambe le squadre hanno giocato un ottimo calcio e le occasioni da ambo le parti non sono mncate. Fase di studio per circa un quarto d'ora, Al 17' Habib servito in area prova a tirare con una mezza girata ma la palla termina fuori, Al 27' scambio Habib-Covili che serve Serrouk defilato ma la palla e lunga e non ci arriva. Al 28' gli “orange” sfiorano il gol: Hajby lancia Boilini che dal fond crossa in area per Panzanato che da due passi manca la sfera. Al 32' è il Rolo a sfiorare il vantaggio: corner di Covili e colpo di testa di Habib che schiaccia di testa e Auregli, con un gran colpo di reni, manda in angolo. Al 42' cross di Lo Bello per la testa di Habib che indirizza in rete ma Auregli in volo respinge in angolo. E qui finisce il primo tempo. Nella ripresa al 51' il Habib protesta vivacemente per un presunto fallo di mano in area della difesa “orange” e viene ammonito.
Intanto mister Paganelli gioca la carta Fantastico (ex Riese). Al 58' gran giocata di Panzanato che dalla fascia sinistra crossa in area dove si forma una gran mischia e palla che va sui piedi di Teggi il quale dal limite calcua un siluro parato da un super Grigoli. Al 63' assolo di Teggi che entra in era e calcia a botta sicura ma Grigoli cala la saracinesca. Al 84' gran tiro di Habib con palla nell'angolo basso ma Auregli in tuffo manda in angolo. Al 90' staffilata di Fantastico e parata miracolosa di Grigoli che salva il risultato. Bella partita, buon pareggio.

Il tabellino

ROLO-ATLETIC CDR MUTINA 0-0
ROLO: Grigoli, Cabassa, Pipoli, Bassoli, Galli, Pappaianni, Lo Bello, Covili, Habib, Borghi (dal 23' st Puglisi), Serrouk (dal 45' st Petrosino). A disp.: Vitale, Lorenzini, Catellani, Grammatica, Iodice, Boccaletti, Ferrari. All.: Lauro Bonini.
ATLETIC CDR MUTINA: Auregli, Gargano (dal 8' st Fantastico), Hajby, Andrea Caselli, Serra, Vacondio, Cuoghi (dal 39' st Gollini), Matteo Caselli, Teggi (dal 35' st Bellucci), Boilini, Panzanato. A disp.: Schena, Bonacini, Lazzaretti, Mazzoni, Bartoli, Canosa. All.: Andrea Paganelli.
ARBITRO: Alexandru Sfirschi di Piacenza
NOTE: Ammoniti, Pipoli, Habib (RO), Serra, Boilini (M)
Matteo Pierotti
Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

