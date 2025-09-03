Eccellenza. Morselli: 'Questa Cdr Mutina mi appassiona'

Gian Lauro Morselli, patron dell'Atletic Cdr Mutina, ha parlato del campionato che per gli orange è iniziato domenica scorsa con un ottimo pareggio sul campo del Terre di Castelli. 'Domenica non ho visto purtroppo la partita perché ero ancora in vacanza e non riuscirò a vedere nemmeno quella contro la Vianese del mio amico Grassi perché proprio oggi ho saputo che si gioca di sabato e io non sarò da queste parti. Detto questo, mi hanno riferito che abbiamo giocato una buona gara contro un'ottima squadra come il Terre. Non abbiamo rischiato praticamente nulla, abbiamo fatto un partita accorta, sono contento. Vorrei sottolineare l'ottimo lavoro fatto finora dal duo Pivetti-Chiarabini ma anche quello di mister Paganelli, forse il miglior allenatore che ho avuto da quando faccio calcio. E' anche una bravissima persona, umile, sincera, non posso che parlare bene di lui, come di Pivetti che mi ha portato quest'anno due giocatori che non conoscevo come Andrea Caselli e Cuoghi, davvero bravi. Ma di tutti i nuovi arrivi siamo veramente soddisfatti. Fantastico, ad esempio, lo inseguivano da tempo e appena è finito il campionato, lo abbiamo portato da noi: oltre che molto forte, è anche un bravissimo ragazzo.Obiettivi non ne abbiamo se non quello di rimanere in categoria. Questa squadra mi appassiona e credo che faremo bene anche quest'anno in un girone durissimo con squadre con Nibbiano, Vianese e Fiorenzuola ma non solo che hanno investito tantissimo. Perché giochiamo a Campogalliano? Semplicemente perché a Modena non ci sono campi: non posso mica prendere il Braglia. E poi a Campogalliano dove ho la mia azienda (Emiliana Serbatoi) c'è una struttura bellissima con una tribuna da Serie C. Lì ci troviamo benissimo. Sì, lo so, la Cdr Mutina è una squadra di Modena città, ma se non ci sono campi, io non posso farci nulla'.