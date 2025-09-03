Matteo Pierotti
Eccellenza. Morselli: 'Questa Cdr Mutina mi appassiona'
'Vorrei sottolineare l'ottimo lavoro fatto finora dal duo Pivetti-Chiarabini ma anche quello di mister Paganelli, forse il miglior allenatore che ho avuto'
Matteo Pierotti
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2
Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese
Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907
Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in PrimaArticoli Recenti
Piero Ferrari ricorda Lauda: 'Cambiò la storia del Cavallino'
'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'
Serie D, Mattia Gori (Cittadella): 'Questa sconfitta ci deve servire da lezione'
Modena, con l'Avellino un pari pieno di recriminazioni