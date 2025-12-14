Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Fabbrico ko

La Cdr Mutina torna alla vittoria superando il Fabbrico. Decide la gara una rete di Gualdi al 26': Hoxha la mette al centro un cross perfetto e Fantastico, al centro dell'area, tenta una rovesciata ma manca il pallone, che arriva verso Cremaschi: anche lui tenta l'acrobazia e, riuscendo a colpire il pallone, serve Gualdi, che a due passi da Rossi appoggia in rete.
Il tabellino
ATLETIC CDR MUTINA-FABBRICO 1-0
ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli; Hajbi, Ricaldone, Mazzoni, Gargano; Gualdi (72' Sakaj), Caselli, Cuoghi; Cremaschi, Fantastico (77' Teggi), Hoxha. A disp. Schena, Ognibene, Bonacini, Canosa, Bartoli, Panzanato, Bellucci. All. Paganelli
FABBRICO: Rossi; Botturi, Malavolti, Budriesi (72' Martina), Sabattini (85' Nocerino); Tamagnini, Genova (72' Koni), Lari; Scappi, Minelli (64' Andolina), Mountuoro (56' Samuel). A disp. Salati, Gibertoni, Macchiavelli. All. Nazzani
ARBITRO: Ferri di Bologna
Matteo Pierotti