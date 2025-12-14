Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Fabbrico ko

Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Fabbrico ko

Decide la gara una rete di Gualdi al 26esimo del primo tempo

La Cdr Mutina torna alla vittoria superando il Fabbrico. Decide la gara una rete di Gualdi al 26': Hoxha la mette al centro un cross perfetto e Fantastico, al centro dell'area, tenta una rovesciata ma manca il pallone, che arriva verso Cremaschi: anche lui tenta l'acrobazia e, riuscendo a colpire il pallone, serve Gualdi, che a due passi da Rossi appoggia in rete.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-FABBRICO 1-0

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli; Hajbi, Ricaldone, Mazzoni, Gargano; Gualdi (72' Sakaj), Caselli, Cuoghi; Cremaschi, Fantastico (77' Teggi), Hoxha. A disp. Schena, Ognibene, Bonacini, Canosa, Bartoli, Panzanato, Bellucci. All. Paganelli

FABBRICO: Rossi; Botturi, Malavolti, Budriesi (72' Martina), Sabattini (85' Nocerino); Tamagnini, Genova (72' Koni), Lari; Scappi, Minelli (64' Andolina), Mountuoro (56' Samuel). A disp. Salati, Gibertoni, Macchiavelli. All. Nazzani

ARBITRO: Ferri di Bologna

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

