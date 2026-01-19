Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rugby: Parma detta legge, Giacobazzi Modena sconfitto

La capolista si impone con un 15-31 finale

A Collegarola la Rugby Parma impone la legge del più forte a un Giacobazzi che onora al meglio la sfida con la capolista. I biancoverdeblù ci mettono cuore e grinta, sfoderando una delle migliori prestazioni stagionali, ma non è sufficiente al cospetto di un Parma solido e cinico quanto basta, che vince 31-15 e rovina la prima del 2026 tra le mura amiche ai ragazzi di coach Guareschi.



Il tabellino 

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Rugby Parma 15-31

Marcature: 6’ meta Sharku tr Paternieri, 9’ meta Mazzi, 14’ cp Paternieri, 20’ cp Mazzi, 21’ meta Andreoli tr Paternieri; 49’ meta Traversi tr Mazzi, 56’ meta Abdelaziz Atalla tr Paternieri, 81’ meta Gosa tr Paternieri.    

Giacobazzi Modena: Mazzi; Traversi (72’ Petti), Orlandi, Malagoli, Trotta; Righi Riva, Esposito (57’ Zerbini); Bellei, De Luca (57’ Rodriguez), Flores (74’ Operoso); Venturelli M., Zanni (41’ Cojocari); Malisano (68’ Milzani), Benassi (63’ Rizzi), Morelli (59’ Ori). All. Guareschi.

Rugby Parma: Sorio; Abdelaziz Atalla, Pagliarini, Manfrini, Bianconcini; Paternieri, Mussi (57’ Colla); Manni, Andreoli, Adorni (75’ Poli); Sharku, Gerosa (40’ Mordacci); Kakaliashvili (53’ Morelli), Pop (64’ Gosa), Babbo (37’ Alcantara). Non entrati: Bordini, Marani. All. Frati.    

Arbitro: Riccardo Bonato (Padova).

Assistenti: Roberto Botti (Parma) e Claudio Camporesi (Bologna).

Note: Ammoniti: 69’ Alcantara (Parma), 74’ Venturelli M. (Giacobazzi Modena), 80’ Ori (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo 8-17.
Punti conquistati in classifica: Rugby Parma 5, Giacobazzi Modena 0.

 

La gara

 Gli ospiti partono con il piede sull’acceleratore e al minuto 6 sono già avanti con una meta di mischia concretizzata dal seconda linea Sharku. Passano cinque minuti ed ecco la risposta di Modena: il calcio di Esposito nel box non trova la touche e rimbalza in campo, a crederci è Mazzi, che recupera l’ovale, resiste a un placcaggio e trova la meta. Più Parma che Modena nel primo quarto di gara: gli ospiti allungano al 14’ con un piazzato di Paternieri e al 17’ hanno un’altra buona occasione, ma non concretizzano. Col passare dei minuti il Giacobazzi prende fiducia e al 20’ accorcia con Mazzi dalla piazzola. A rovinare i piani di rimonta dei biancoverdeblù arriva un minuto dopo la meta di Andreoli, dopo un intercetto e un rimbalzo favorevole. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo si gioca solo nella metà campo di Parma, il Giacobazzi le prova tutte per rimettersi in carreggiata, costruisce diverse occasioni pericolose sfruttando la superiorità in mischia, ma, come già capitato in stagione, pecca in cinismo e non riesce ad accorciare le distanze prima del riposo.

Si torna in campo sul 17-8 per Parma, ma il canovaccio della sfida non cambia ed è ancora il Giacobazzi a farsi preferire nelle prime battute della ripresa.
Al 4’ Mazzi si presenta dalla piazzola, ma la sua conclusione non trova i pali, cinque minuti più tardi è Traversi a sfruttare un errore della difesa ospite nel recupero dell’ovale nella propria 22 per schiacciare in meta e riaprire la contesa. Alla trasformazione si presenta Mazzi, che non sbaglia: 15-17. La marcatura subita fa suonare l’allarme nella Rugby Parma, che mette in campo tutta la sua qualità nel muovere l’ovale nella meta di Abdelaziz Atalla, che riporta a +9 i gialloblù a 25 minuti dal termine. Modena continua a crederci e resta stabilmente in attacco, senza sfondare, soprattutto per merito di una Rugby Parma che si difende con ordine. Nell’ultima azione, col Giacobazzi in 13 per i gialli a Marco Venturelli e Ori, gli ospiti trovano anche la meta del poker con Gosa, si portano a casa anche il punto bonus e infliggono una lezione fin troppo dura ai ragazzi di coach Guareschi.

 

Altri risultati e classifica

Serie A, girone 2 – risultati 8° turno: Rugby Milano-Stade Valdotain 29-21 (5-0), Lecco-Amatori Union Rugby Milano 30-10 (4-0), Cus Milano-Piacenza 37-26 (5-1), Giacobazzi Modena-Parma 15-31 (0-5).
Riposa: Alghero.


Classifica: Parma 28, Piacenza, Rugby Milano 27, Cus Milano 26, Alghero 16, Lecco 13, Amatori Union Rugby Milano 10, Stade Valdotain 9, Giacobazzi Modena 7.

Prossima giornata – 9° turno (25 gennaio 2026): Rugby Parma-Stade Valdotain, Amatori Union Rugby Milano-Alghero, Rugby Milano-Cus Milano, Piacenza-Giacobazzi Modena. Riposa: Lecco.

