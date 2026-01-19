Rugby: Parma detta legge, Giacobazzi Modena sconfitto

Il tabellinoGiacobazzi Modena Rugby 1965-Rugby Parma 15-31Marcature: 6’ meta Sharku tr Paternieri, 9’ meta Mazzi, 14’ cp Paternieri, 20’ cp Mazzi, 21’ meta Andreoli tr Paternieri; 49’ meta Traversi tr Mazzi, 56’ meta Abdelaziz Atalla tr Paternieri, 81’ meta Gosa tr Paternieri. Giacobazzi Modena: Mazzi; Traversi (72’ Petti), Orlandi, Malagoli, Trotta; Righi Riva, Esposito (57’ Zerbini); Bellei, De Luca (57’ Rodriguez), Flores (74’ Operoso); Venturelli M., Zanni (41’ Cojocari); Malisano (68’ Milzani), Benassi (63’ Rizzi), Morelli (59’ Ori). All. Guareschi.Rugby Parma: Sorio; Abdelaziz Atalla, Pagliarini, Manfrini, Bianconcini; Paternieri, Mussi (57’ Colla); Manni, Andreoli, Adorni (75’ Poli); Sharku, Gerosa (40’ Mordacci); Kakaliashvili (53’ Morelli), Pop (64’ Gosa), Babbo (37’ Alcantara). Non entrati: Bordini, Marani. All. Frati. Arbitro: Riccardo Bonato (Padova).Assistenti: Roberto Botti (Parma) e Claudio Camporesi (Bologna).Note: Ammoniti: 69’ Alcantara (Parma), 74’ Venturelli M. (Giacobazzi Modena), 80’ Ori (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo 8-17.
La garaGli ospiti partono con il piede sull’acceleratore e al minuto 6 sono già avanti con una meta di mischia concretizzata dal seconda linea Sharku. Passano cinque minuti ed ecco la risposta di Modena: il calcio di Esposito nel box non trova la touche e rimbalza in campo, a crederci è Mazzi, che recupera l’ovale, resiste a un placcaggio e trova la meta. Più Parma che Modena nel primo quarto di gara: gli ospiti allungano al 14’ con un piazzato di Paternieri e al 17’ hanno un’altra buona occasione, ma non concretizzano. Col passare dei minuti il Giacobazzi prende fiducia e al 20’ accorcia con Mazzi dalla piazzola. A rovinare i piani di rimonta dei biancoverdeblù arriva un minuto dopo la meta di Andreoli, dopo un intercetto e un rimbalzo favorevole. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo si gioca solo nella metà campo di Parma, il Giacobazzi le prova tutte per rimettersi in carreggiata, costruisce diverse occasioni pericolose sfruttando la superiorità in mischia, ma, come già capitato in stagione, pecca in cinismo e non riesce ad accorciare le distanze prima del riposo.Si torna in campo sul 17-8 per Parma, ma il canovaccio della sfida non cambia ed è ancora il Giacobazzi a farsi preferire nelle prime battute della ripresa.
Altri risultati e classificaSerie A, girone 2 – risultati 8° turno: Rugby Milano-Stade Valdotain 29-21 (5-0), Lecco-Amatori Union Rugby Milano 30-10 (4-0), Cus Milano-Piacenza 37-26 (5-1), Giacobazzi Modena-Parma 15-31 (0-5).
Classifica: Parma 28, Piacenza, Rugby Milano 27, Cus Milano 26, Alghero 16, Lecco 13, Amatori Union Rugby Milano 10, Stade Valdotain 9, Giacobazzi Modena 7.Prossima giornata – 9° turno (25 gennaio 2026): Rugby Parma-Stade Valdotain, Amatori Union Rugby Milano-Alghero, Rugby Milano-Cus Milano, Piacenza-Giacobazzi Modena. Riposa: Lecco.