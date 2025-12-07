Eccellenza, un buon pari per la Cdr Mutina a Fidenza

Il tabellino

Pareggio giusto oggi, al termine di novanta tirati minuti. Nonostante una tosta partita d’Eccellenza, alla fine hanno vinto le difese. Ai punti meglio la Fidentina Borgo San Donnino, specialmente nel secondo tempo, con due limpide occasioni da gol. Solida partita difensiva per l’Atletic Mutina, che ha concesso poco all’avversario, e ha saputo stringere i denti in un difficile finale. Buona la direzione di gara. Migliori in campo Soregaroli per la Fidentina ed il portiere Malagoli per il Mutina. Davvero notevoli le loro prestazioni.Freddo pomeriggio di inizio dicembre, oggi, allo stadio Ballotta. Sono strettissime le marcature ed elevato il ritmo sin da subito. Cerca di spingere in avanti il Mutina. Viene deviato in corner un tiro di Caselli al 2’. Sulla battuta, la palla danza davanti alla porta di Mora e si perde sul lato opposto. Sono Hoxha e Panzanato le punte ospiti. Al 4’ viene deviato in angolo un tiro di Galletti. Esce gradualmente dal pressing alto del Mutina la Fidentina con il giro palla. Dopo il 10’ tentano di portarsi avanti i padroni di casa. Ma Ferrara, appoggiato dietro da Bocchialini e Galletti, trova tutti gli spazi chiusi. Il Mutina blinda la fascia destra di difesa per bloccare i cross di Visconti.Si portano avanti gli ospiti al 15’, senza esito. Subito dopo è lo stesso Visconti che lancia Bocchialini a sinistra. Chiude in angolo la difesa del Mutina. Esce il difensore Dodi al 18’ ed entra Araldi. Si sposta sulla linea di difesa Varani. Dopo un prolungato attacco ospite al 22’, finisce fuori un tiro di Cremaschi. Poi la retroguardia del Mutina respinge una punizione spiovente in area. Cerca di dare ordine alla manovra la Fidentina col possesso palla. Si lotta colpo su colpo, su ogni pallone, a centrocampo. Al 27’ termina fuori un tocco ravvicinato di testa di Soregaroli su calcio d’angolo. Le due squadre fanno grande attenzione a non scoprirsi, con forte pressione sui portatori di palla. Soregaroli domina sulle palle alte in fase difensiva. Al 39’ Agostinelli neutralizza una pericolosa puntata a sinistra di Hoxha. È ancora Hoxha a lanciarsi in contropiede al 42’, dopo un errore della Fidentina a centrocampo; sventa la minaccia in corner Bandaogo. La ripresa si apre al 1’ con una punizione dal limite di Visconti. Palla tesa e ben diretta e gran risposta di Malagoli in volo sulla destra. Sfiora il gol sulla ribattuta Galletti. Subito dopo il portiere Malagoli commette un errore.Si impossessa della palla a destra Ferrara: tiro decentrato a porta vuota, ma fuori bersaglio. Ottima chiusura di Varani su Panzanato lanciato a rete, al 9’. Malagoli blocca un rasoterra da lontano di Petrelli al 12’. Al 16’ altra punizione dal limite per i padroni di casa. Il sinistro di Visconti sfiora l’incrocio alla sinistra di Malagoli. Dopo il 20’ si allungano le squadre, con i primi segnali di stanchezza. Al 24’ si infrange contro la barriera una punizione dal limite di Ferrara, dopo fallo su Araldi. Resta in dieci il Mutina al 31’. Commette un fallo da dietro Vacondio, secondo giallo e successivo rosso. Organizza un assedio finale la Fidentina. Il Mutina si blinda coi cambi rinunciando ad attaccare. Al 36’ si perde fuori un tiro di Ferrara. Insistono in avanti i padroni di casa, con scambi stretti, giro palla, contrastati con ostinazione dagli ospiti. Dopo una punizione dal limite al 40’, cala il Mutina e si fa schiacciare in area. Al 44’ viene deviato in angolo un tiro di Bocchialini. Sulla battuta, testa di controbalzo ravvicinata di Soregaroli e miracolo di Malagoli.Spinge senza esito la Fidentina, sino al termine del quarto minuto di recupero.FIDENTINA BSD – ATLETIC CDR MUTINA 0-0Fidentina Bsd: Mora, Agostinelli, Visconti, Petrelli, Dodi (18’pt Araldi 42’st Pasini), Soregaroli, Galletti (18’st Marzoli), Ferrara (44’st Labriola), Varani, Bandaogo, Bocchialini. A disp.: Dondi, Urmi, Alinovi, Mani. Allenatore MontaniniAtletic Cdr Mutina: Malagoli, Vacondio, Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone, Cuoghi, Cremaschi (18’st Gualdi), Gargano (18’st Fantastico), Hoxha (42’st Canosa), Panzanato (36’st Mazzoni). A disp.: Schena, Bonaccini, Sakaj, Bellucci, Teggi. Allenatore PaganelliArbitro: Alessandro Astorri di PiacenzaAmmoniti: Bocchialini, Vacondio, Serra, RicaldoneEspulso al 31’st Vacondio per doppia ammonizione.