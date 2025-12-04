Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina prende Sakay e il portiere Malagoli

Due sorprese perché Sakay, pur essendo un ottimo giocatore, era sparito un po' dai radar

La Cdr Mutina dove per forza tornare sul mercato dopo i gravi infortuni a Matteo Caselli e Boilini (ma manca sempre anche Gollini). E infatti in settimana sono arrivati il centrocampista ex Modena Fabio Sakay, fermo però da tempo, e il portiere Matteo Malagoli (nella foto) dal Fiorenzuola ed ex Corticella e Mezzolara. Due sorprese perché Sakay, pur essendo un ottimo giocatore, era sparito un po' dai radar (ultima squadra la marchigiana Sport Montecchio Gallo) e l'arrivo di un portiere non se lo sarebbe aspettato nessuno perché la Cdr ha Auregli, sicuramente un top per la categoria. Diciamo però che Auregli era partito benissimo poi ha sbagliato qualche partita e così si è pensato di prendere Malaguti, un portiere richiesto da mister Paganelli. Auregli, poi, non ha gradito la panchina di domenica col Nibbiano ma questo fa parte del gioco. E così la Cdr ha deciso di puntare su Malagoli e ha messo sul mercato Auregli. Che però per adesso non vuole andarsene. Insomma, un problema per la Cdr visto che Malagoli sarà sicuramente il titolare e non può permettersi di tenere uno come Auregli solo per la panchina.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Eccellenza, la Cdr Mutina fa soffrire la capolista Nibbiano

Eccellenza, la Cdr Mutina cade a Pontenure

Eccellenza, la Cdr Mutina pareggia con l'Arcetana e perde anche Boilini

Eccellenza, Cdr Mutina e Terre di Castelli escono agli ottavi

Eccellenza, la Cdr Mutina perde per 4 mesi Matteo Caselli

Eccellenza, la Cdr Mutina continua la risalita: anche il Salso va ko

