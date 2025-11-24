Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina cade a Pontenure

Il gol dell’1-0 arriva al 58′: Yener riceve al limite dell’area dopo un buon fraseggio dei compagni e calcia col tiro che sorprende il portiere

Tre punti pesanti, tutt'altro che scontati, per la Pontenurese, che ieri pomeriggio ha superato in casa una combattiva Mutina nella sfida del girone A di Eccellenza. Una partita intensa, giocata su ritmi elevatissimi fin dai primi minuti e resa ancora più imprevedibile dalle condizioni del campo: terreno irregolare, zolle sparse e rimbalzi spesso confusi hanno complicato la vita a entrambe le squadre, favorendo un calcio più fisico che tecnico.

L'avvio è all'inglese: contrasti decisi, lanci lunghi, scivolate al limite e continui ribaltamenti di fronte. La prima vera occasione arriva al 25', quando Yener costruisce un'azione pregevole saltando un avversario e liberandosi al tiro dai venti metri: la conclusione, potente ma leggermente angolata, termina a pochi metri dal palo alla destra del portiere modenese.

Il primo tempo procede con un susseguirsi di offensive, ma nessuna delle due squadre riesce a trasformare la vivacità del gioco in reali palle gol. Lo 0-0 all’intervallo fotografa alla perfezione l’equilibrio del match. La ripresa si apre con una Cdr Mutina più aggressiva. Dopo pochi minuti Caselli prova a sorprendere Dordoni con un tiro dalla distanza che esce di un soffio. Al 54′ è Ricaldone ad andare vicino al vantaggio con un colpo di testa ravvicinato che sorvola la traversa di pochissimi centimetri.
La squadra ospite sembra in controllo, ma la Pontenurese resta compatta e attende il momento giusto per colpire. Il gol dell’1-0 arriva al 58′: Yener, uno dei più vivaci, riceve al limite dell’area dopo un buon fraseggio dei compagni e calcia col tiro che sorprende il portiere Auregli, ingannato dall’ennesimo rimbalzo irregolare del pomeriggio. La Cdr Mutina reagisce con veemenza, alzando ulteriormente il ritmo e iniziando una lunga serie di attacchi. Al 72′ la squadra di Paganelli sfiora il pareggio con l’occasione più nitida della partita: Cuoghi colpisce al volo da posizione defilata, indirizzando la palla verso l’angolino, ma Dordoni compie un intervento sensazionale, distendendosi e deviando la conclusione quel tanto che basta per salvarla.

Il tabellino

PONTENURESE-ATLETIC CDR MUTINA 1-0

PONTENURESE - Dordoni, Diaw (1' s.t. Lodigiani - 30' s.t. Roberi Vota), Vecchio, Bernardi, Ajdini, Spagnoli, Yener (42' s.t. Lombardo), Orlandi, Pellegrini, Cecchetti, Alfieri (19' s.t. Compiani). A disposizione: Isola, Oliviero, Casali, Bongiorni, Milza. All.: Rizzelli

CDR MUTINA - Auregli, Vacondio (38' s.t. Gargano), Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi, Fantastico, Hoxha, Teggi (22' s.t. Panzanato). A disposizione: Schena, Bartoli, Ognibene, Canosa, Mazzoni, Bonacini, Bellucci. All.: Paganelli

Arbitro: Faedda di San Donà di Piave

RETE: Yener (13' s.t.)

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

