Cinque set tiratissimi, Modena la spunta contro Cuneo

I gialli della Valsa Group portano a casa una.vkttoriw importante per classifica e morale. Domenica di nuovo in campo al Palapanini

Il tabellino


MA Acqua San Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena 2-3 (23-25, 25-22, 18-25, 36-34, 10-15)


MA Acqua San Bernardo: Baranowicz 4, Feral 16, Zaytsev 11, Sedlacek 15, Stefanovic 9, Codarin 5, Cavaccini (L), Oberto, Sala, Cattaneo 1, Giraudo. N.E.: Copelli, Bonomi, Colasanti (L). All. Battocchio.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Buchegger 17, Davyskiba 19, Porro 15, Sanguinetti 15, Mati 8, Perry (L), Massari 1, Bento, Ikhbayri, Giraudo, Anzani. N.E.: Tauletta, Federici (L). All. Giuliani.

ARBITRI: Giardini, Lot.

NOTE – durata set: 27’, 26’, 22’, 44’, 15’; tot: 134’.

MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)


Formazione

Modena comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Mati-Sanguinetti al centro e Perry libero. Cuneo schiera Baranowicz-Feral in diagonale principale, Zaytsev-Sedlacek bande, Codarin-Stefanovic centrali e Cavaccini libero.


La gara

I gialloblù approcciano bene la gara, 2-6 con Sanguinetti protagonista. Cuneo si riavvicina, Giuliani manda in campo Massari per Davyskiba e il martello italiano fa 10-12. I padroni di casa riacciuffano la parità nella fase centrale del set, poi il muro di Sanguinetti regala ai suoi il break del 16-18. Nel finale di parziale la Valsa Group riesce a tenere il vantaggio, con la battuta out di Baranowicz che vale il 23-25 conclusivo.
Nel secondo set, Cuneo prova a mettere, ma Modena è attenta e con un parziale di 1-6 si porta sopra 4-7 costringendo coach Battocchio al time-out. La formazione piemontese cambia marcia, si va 10-9 con il pallonetto di Zaytsev. Nella fase centrale Cuneo guadagna un break di vantaggio, pareggiato poi sul 17-17 dall’ace di Mati. L’allungo decisivo è dei padroni di casa, che chiudono 25-22 con il primo tempo sparato out da Mati: è 1-1.


Avvio serrato nel terzo set, 4-4 con la diagonale vincente di Feral. Modena è la prima a staccarsi, 10-13 dopo il primo tempo fuori di Stefanovic che anticipa il time-out di Cuneo. La Valsa Group si tiene a distanza di sicurezza, il servizio vincente di Porro vale il 14-19. Nessuna inversione di tendenza nel finale: Modena chiude 18-25 con l’errore in bagher di Baranowicz e va sopra 1-2. La MA Acqua S. Bernardo, spalle al muro, rientra in campo con l’approccio giusto e si porta 6-4 con il vincente di Sedlacek. Modena riesce a pareggiare i conti, poi Cuneo si riprende il break di vantaggio ancora col suo martello croato che va a segno per l’11-13.
La Valsa Group effettua il sorpasso con l’ace di Davyskiba che vale il 16-17, poi gli avversari tornano avanti ed è 20-19 con il mani out di Feral. Anche nel finale continua a regnare l’equilibrio e si va ai vantaggi, dopo un tesissimo punto a punto è Cuneo a conquistare il parziale 36-34 col muro di Stefanovic ai danni di Davyskiba: si va al tie-break. Nel parziale decisivo i gialloblù entrano in campo determinati a portare a casa la vittoria, l’ottima serie al servizio di Buchegger manda Modena sopra 0-6. Cuneo muove il proprio punteggio, ma i gialloblù conservano il distacco, la diagonale dell’opposto austriaco fissa il punteggio sul 7-12. Il servizio troppo lungo di Cattaneo regala il 10-15 alla Valsa Group, che espugna Cuneo e porta a casa un successo importante per la classifica e il morale. Modena tornerà in campo domenica 30 novembre alle ore 18 al PalaPanini contro la Yuasa Battery Grottazzolina per l’ottava giornata.

 

Foto: Margherita Leone, Danilo Ninotto

