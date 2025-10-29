Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenziale

Indagini in corso da parte della Digos della Questura di Reggio Emilia per identificare i due gruppi di tifosi di Reggiana e Modena che ieri sera si sono scontrati in tangenziale di Reggio Emilia, a un'ora e mezza dal fischio d'inizio del derby valido per il campionato di calcio di Serie B giocato al 'Mapei Stadium-Città del Tricolore'.

Stando alle ricostruzioni, una cinquantina di ultras della Reggiana sono partiti dal circolo Arci Pigal - abituale luogo di ritrovo prima delle partite, adiacente alla curva Sud dello stadio - per raggiungere attraverso i campi la tangenziale nel momento in cui stavano arrivando gli ultras del Modena in auto.

I sostenitori della squadra granata, armati di mazze e bastoni, hanno acceso i fumogeni provocando i rivali che sono scesi dalle loro vetture, dando vita agli scontri in mezzo alla strada, a circa un chilometri e mezzo dallo stadio. A scortare i modenesi c'era comunque la polizia che ha poi richiesto rinforzi con il reparto mobile che è arrivato poco dopo, facendo disperdere i due gruppi. Gli inquirenti, tramite filmati video e testimonianze, sono al lavoro per individuare i facinorosi e applicare loro eventuali Daspo. A parte questo episodio violento, durato qualche minuto, il match e il post-gara è trascorso senza particolari tensioni.

