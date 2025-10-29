Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini
La società guidata da Matteo Seghedoni ha appena ottenuto dal Comune di Modena un affidamento per i servizi di promozione turistica del Natale a Modena 2025
Su questo incarico i consiglieri regionali di Fdi Pulitanò e Arletti hanno presentato una interrogazione per sapere dalla giunta regionale 'se ritenga congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del Bilancio di Mandato 2020-2024, se vi sono stati rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao Comunicazione srl e membri della Giunta Bonaccini e loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento di cui all’interrogazione e se il progetto non potesse essere gestito interamente, e perciò anche nella realizzazione
Ciao Comunicazione negli ultimi mesi è stata protagonista di diverse operazioni in città, l'ultima delle quali il tentativo, poi sfumato, del Consiglio
Con sede all'ex Cinema Cavour (comprata dalla Diocesi di Modena che lo liberò nel 2017 dai centri sociali con la promessa di creare un refettorio per i bisognosi), la società guidata da Matteo Seghedoni nei mesi scorsi aveva seguito anche il progetto Modena life per la riqualificazione dell'ex Alcatraz, progetto sostenuto dall'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, col famoso convegno alla presenza del vescovo Erio Castellucci di Modena.
Oggi, peraltro, la stessa agenzia figura tra i fornitori dell'europarlamentare Bonaccini. Ciao Comunicazione è anche il 'creatore' del sito della società di onoranze funebri Negrini Srl, recentemente dichiarata in liquidazione giudiziale.
