Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

La società guidata da Matteo Seghedoni ha appena ottenuto dal Comune di Modena un affidamento per i servizi di promozione turistica del Natale a Modena 2025

Fari ancora accesi sul caso di Ciao Comunicazione a Modena. La società guidata da Matteo Seghedoni che ha ottenuto dal Comune di Modena (attraverso una determina dirigenziale dell'assessorato che fa capo al bonacciniano Bortolamasi) un affidamento per i servizi di promozione turistica del Natale a Modena 2025 per un importo pari a 20.000 euro, Iva compresa. Ricordiamo che una determinazione dirigenziale del 2 agosto 2024, vide la Regione Emilia Romagna, guidata allora da Stefano Bonaccini, affidare direttamente a questa società l’incarico di ideazione, progettazione e produzione dei contenuti del Rendiconto di mandato 2020-2024. Un incarico affidato per una cifra davvero importante: 158.600 euro, Iva compresa.
Su questo incarico i consiglieri regionali di Fdi Pulitanò e Arletti hanno presentato una interrogazione per sapere dalla giunta regionale 'se ritenga congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del Bilancio di Mandato 2020-2024, se vi sono stati rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao Comunicazione srl e membri della Giunta Bonaccini e loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento di cui all’interrogazione e se il progetto non potesse essere gestito interamente, e perciò anche nella realizzazione
grafica e nell’impaginazione, internamente'.I consiglieri regionali di Fdi nella interrogazione sottolineano anche che il documento prodotto, denominato “Bilancio di Mandato 2020-2024”, 'consta di 113 pagine, equivalenti dunque a oltre 1.400 euro a facciata'. Non solo: 'l’azienda Ciao Comunicazione ha iniziato la propria attività in data 01/01/2021 e appena 3 anni più tardi, ad agosto 2024, la Regione ha motivato la scelta di affidamento diretto sottolineando le competenze e l’esperienza della società incaricata'. E ancora: 'in calce al Rendiconto di Mandato è indicato che il progetto è a cura del Gabinetto di Presidenza della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna e dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale, i testi sono stati realizzati dall’Agenzia di informazione e comunicazione e dal Gabinetto di Presidenza, la stampa è stata realizzata dal Centro Fotocomposizione, le fotografie sono di FotoreportER - Archivio fotografico della Regione, i dipendenti degli assessorati e delle strutture tecniche della Regione Emilia-Romagna hanno fornito dati e materiali, il supporto tecnico all’analisi dei dati è stato seguito da “ART-ER S.cons.p.a.” e solamente il progetto grafico e l’impaginazione sono stati seguiti da Ciao Comunicazione'.
 

Ciao Comunicazione negli ultimi mesi è stata protagonista di diverse operazioni in città, l'ultima delle quali il tentativo, poi sfumato, del Consiglio
comunale di Modena di affidarle (era uno dei tre soggetti in lizza) l'intera comunicazione di tutti i gruppi consigliari con l'accordo dell'asse Pd-Fdi.
Con sede all'ex Cinema Cavour (comprata dalla Diocesi di Modena che lo liberò nel 2017 dai centri sociali con la promessa di creare un refettorio per i bisognosi), la società guidata da Matteo Seghedoni nei mesi scorsi aveva seguito anche il progetto Modena life per la riqualificazione dell'ex Alcatraz, progetto sostenuto dall'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, col famoso convegno alla presenza del vescovo Erio Castellucci di Modena.
Oggi, peraltro, la stessa agenzia figura tra i fornitori dell'europarlamentare Bonaccini. Ciao Comunicazione è anche il 'creatore' del sito della società di onoranze funebri Negrini Srl, recentemente dichiarata in liquidazione giudiziale.
