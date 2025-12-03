La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

'Non mi sento una politica raffinata, anzi spesso mi trovo a reagire d’impulso, però, lunedì 1 dicembre in Consiglio comunale si è consumato un fatto che ha dimostrato, a mio avviso, tutta l’immaturità politica di un centrodestra (FdI, Lega e FI) incapace di vedere oltre la contrapposizione storica con la sinistra. Infatti, era lampante che l’emendamento dei gruppi consiliari di maggioranza Pd e Avs, presentato dal capogruppo Pd, Lenzini, ai 6 progetti edilizi proposti dalla Giunta fosse in realtà un siluro diretto a sindaco e Giunta. La vendetta del Pd nei riguardi di chi, sindaco e Giunta, un anno fa, aveva bloccato i 19 progetti edilizi della precedente amministrazione (Muzzarelli)'. A parlare è la professoressa Maria Grazia Modena, capogruppo della lista Modena x Modena.'Lo avevo capito anch’io. Tant’è che me ne sono uscita al momento del voto per non “legittimare”, non fuorviare il senso di quello che era, in realtà, un regolamento di conti, uno scontro tutto interno al Pd. Il centrodestra, FdI, Lega e FI, che forse non aveva capito, anziché assistere beatamente a quello che si stava prefigurando come un meraviglioso scontro fratricida (sinistra-sinistra), si è buttato con la solita foga nella mischia contro l’emendamento, spostando l’asse della contesa sul piano destra-sinistra - continua la Modena -.Penso che il sindaco gliene sia stato grato, così la diatriba interna, anziché esplodere in pubblico, troverà una silenziosa risoluzione nelle segrete stanze del PD. In quella caciara si è limitato tranquillamente e educatamente ad osservare che l’emendamento Pd e Avs affossa di fatto i 6 progetti edilizi della Giunta. Cosa che avrebbe dovuto scatenare tutt’altra battaglia. Oggi, il centrodestra, che evidentemente persiste nel non capire, con una Conferenza stampa congiunta, peggiora la situazione in quanto sembra lei la madrina dei 6 progetti edilizi e non la Giunta. Così, per chi ascolta o legge, Lenzini, che affossa i 6 progetti edilizi della sua Giunta, “risplende”, diventa Robin Hood, difensore dei deboli (maggior vantaggio per il pubblico e case per tutti), la destra, invece, “retriva”, appare come sempre dalla parte dei privati, degli speculatori... Bel risultato'.