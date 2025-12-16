Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Qatargate, Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti. Salva la modenese Gualmini

La revoca a Moretti ha visto 497 voti a favore, 135 contrari e 15 astenuti. 'Sono amareggiata, voto condizionato da convenienze elettorali'

Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità per l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti. E’ stata invece confermata, come in Commissione, l’immunità per l’eurodeputata modenese Elisabetta Gualmini. Entrambi voti si sono svolti nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. La revoca a Moretti ha visto 497 voti a favore, 135 contrari e 15 astenuti. 

'Il parlamento europeo ha voluto accogliere la richiesta della procura belga riguardo la revoca della mia immunità. Sono amareggiata, come ho già avuto modo di dire, perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali'. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

'Non sono preoccupata dell’impatto che questo voto avrà su di me, e aggiungo che a questo punto spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse, ma piuttosto della ricaduta di questo voto sulla dignità e sull’indipendenza del Parlamento. L’immunità non rappresenta un privilegio personale, ma la necessità di tutelare il parlamentare nel libero esercizio della sue essenziali funzioni. Ringrazio il mio gruppo e i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno che sto ricevendo, continuerò a fare il mio lavoro a testa alta', ha concluso.

