Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Emilia Romagna, emergenza neuropsichiatria infantile: serve potenziamento'

'Emilia Romagna, emergenza neuropsichiatria infantile: serve potenziamento'

Crescita senza precedenti della domanda di assistenza, con aumenti drammatici di disturbi d'ansia, alimentari e comportamenti autolesivi tra i minori

3 minuti di lettura
Un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna di Marco Mastacchi, consigliere regionale di Rete Civica fornisce un quadro allarmante sulla crisi dei servizi di Neuropsichiatria Infantile in Regione, evidenziando una crescita senza precedenti della domanda di assistenza, con aumenti drammatici di disturbi d'ansia, alimentari e comportamenti autolesivi tra i minori a fronte di una ormai sistemica e grave carenza di risorse e personale. Le richieste del consigliere alla Giunta riguardano le misure urgenti e concrete che si intendono adottare nel breve periodo per incrementare il personale specializzato, la riduzione immediata delle liste d'attesa e il rafforzamento dei percorsi di prevenzione sul territorio.

'La crescita senza precedenti della domanda di assistenza neuropsichiatrica per minori è un fenomeno attribuibile in parte all'uso precoce e intensivo di dispositivi digitali, che influisce negativamente sul neurosviluppo degli adolescenti. Questa crisi è strettamente legata a profondi cambiamenti sociali e culturali. Le statistiche ufficiali non descrivono un semplice aumento, ma una vera e propria esplosione del disagio giovanile - afferma Mastacchi -. Nel 2023 sono stati presi in carico 64.895 minori, con un incremento del 180% dei ricoveri negli ultimi dieci anni. Particolarmente allarmante è l’aumento dei disturbi d’ansia (+265%), dei disturbi alimentari (+483%) e dei comportamenti autolesivi (+170%).
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Dietro ogni punto percentuale si nasconde una sofferenza umana profonda, che coinvolge non solo i giovani ma intere famiglie lasciate spesso sole ad affrontare il baratro. Questi non sono solo numeri'.

'Rappresentano un incremento drammatico e senza precedenti nella domanda di servizi di Neuropsichiatria Infantile. Nonostante l'urgenza clinica, la grave carenza di risorse e personale ha portato a violazioni estreme dei tempi d'attesa, con famiglie che ricevono rinvii inaccettabili per casi ad alta priorità, inclusi quelli con rischio suicidario. Richieste di visite specialistiche con 'priorità breve', con motivazione tra le più gravi possibili ('episodi conclamati di autolesionismo e da un concreto rischio suicidario' dell'adolescente) e che secondo le normative vigenti, impongono un tempo massimo di attesa di 10 giorni, sono state prenotate a marzo 2026 - continua Mastacchi -. Il divario tra i 10 giorni previsti dalla legge e la data proposta dal Servizio Sanitario per un adolescente a rischio suicidario non è solo un disservizio: è un fallimento sistemico che espone i minori e le loro famiglie a un pericolo inimmaginabile. Il documento sottolinea come l'intervento tardivo non solo aggravi le condizioni cliniche, ma generi anche costi sanitari e sociali elevatissimi per la comunità. Il quadro che emerge è quello di un sistema al collasso: travolto da una domanda di aiuto che è esplosa, ma paralizzato dalla cronica carenza di risorse.
Un sistema dove bambini e adolescenti in condizioni di rischio critico vengono messi in una lista d'attesa che è, di fatto, un abbandono. Un abbandono che, come lo stesso documento sottolinea, non è solo una sconfitta morale ma anche un'insostenibile ipoteca sul futuro economico del nostro sistema sanitario. Sebbene la Regione abbia annunciato investimenti e nuovi hub, si tratta di interventi a medio-lungo termine che non rispondono all'urgenza attuale, lasciando un vuoto pericoloso nel presente'.

Mastacchi chiede di conseguenza alla Giunta quali misure urgenti e concrete intenda adottare nel breve periodo per incrementare il personale specializzato, ridurre immediatamente le liste d'attesa e rafforzare i percorsi di prevenzione sul territorio.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Azzardo legale: in Emilia-Romagna giocati 9,5 miliardi in un anno

Azzardo legale: in Emilia-Romagna giocati 9,5 miliardi in un anno

Campagna antinfluenzale, in Emilia Romagna 1,5 milioni spesi per dosi non usate

Campagna antinfluenzale, in Emilia Romagna 1,5 milioni spesi per dosi non usate

Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea

Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea

Trecento nuovi carabinieri in arrivo in Emilia Romagna, quaranta in provincia di Modena

Trecento nuovi carabinieri in arrivo in Emilia Romagna, quaranta in provincia di Modena

Emilia Romagna prima in Italia per stranieri residenti: sono il 12,9% su totale

Emilia Romagna prima in Italia per stranieri residenti: sono il 12,9% su totale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Emergenza–urgenza, il progetto montagna alla prova del voto: apertura Ausl su automedica, ma solo d'estate

Emergenza–urgenza, il progetto montagna alla prova del voto: apertura Ausl su automedica, ma solo d'estate

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Tper, il doppio ruolo della Gualtieri: incarichi per 122mila euro

Tper, il doppio ruolo della Gualtieri: incarichi per 122mila euro

Modena capitale del volontariato: eventi per un anno

Modena capitale del volontariato: eventi per un anno