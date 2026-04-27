In Emilia Romagna oltre 90 aggressioni sui treni in un anno

'Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che evidenzia una situazione insostenibile per chi ogni giorno garantisce il servizio pubblico'.
Lo dichiara il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, commentando i dati forniti dalle aziende di trasporto pubblico locale.
'Di queste aggressioni, ben 66 sono state fisiche e 25 verbali, con conseguenze dirette anche sul piano sanitario e lavorativo: 39 infortuni denunciati e 544 giornate complessive di assenza. G.li episodi si sono verificati prevalentemente a bordo dei treni e nelle stazioni, con una concentrazione significativa nel bacino di Bologna, ma sono diffusi in tutta l’Emilia-Romagna. Non si tratta di casi isolati – prosegue Vignali – ma di un fenomeno strutturale che riguarda l’intero sistema del trasporto pubblico e che impone un intervento immediato, sia sul piano della prevenzione sia su quello della tutela degli operatori'.
Aggressioni sui treni in Emilia-Romagna:
-Bologna: 32,97%
-Modena: 13,19%
-Parma: 10,99%
-Ravenna: 9,89%
-Rimini: 8,79%
-Piacenza: 5,49%
-Reggio Emilia: 3,30%
-Forlì/Cesena: 3,30%
-Ferrara: 3,30%.
'Particolarmente significativa è anche la distribuzione territoriale degli episodi, che evidenzia una forte concentrazione nell’area metropolitana di Bologna, dove si registra quasi un terzo delle aggressioni (32,97%) – prosegue Vignali – Un dato che riflette il
Nel dettaglio: sui mezzi SETA si sono verificati 11 episodi di aggressione (Modena, Reggio Emilia e Piacenza), con complessivi 224 giorni di convalescenza; TPER ha registrato 21 episodi tra autisti e verificatori, con centinaia di giorni di prognosi; START Romagna segnala 10 infortuni legati ad aggressioni, con 290 giornate di assenza; a Parma (TEP) si contano 2 aggressioni con 9 giorni di assenza; Valmabus registra 1 episodio.
'Il quadro che emerge è allarmante, con lavoratori che continuano ad essere esposti a troppo frequenti situazioni di rischio durante lo svolgimento del proprio servizio. Presenterò una nuova interrogazione alla Giunta regionale.