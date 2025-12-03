Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Qatargate, primo no all'immunità per Moretti: salva per un voto la modenese Gualmini

La decisione finale sarà adottata dalla prossima plenaria a metà dicembre: il questo voto è frutto di un blitz dell'asse tra i popolari e Fratelli d'Italia

La commissione giuridica dell'Eurocamera ha approvato a scrutinio segreto, con 16 sì, 7 contrari e un'astensione, la richiesta avanzata dalla procura del Belgio di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate.

Respinta, invece, con un voto uguale ma esattamente speculare - 16 no, 7 sì e un astenuto - la stessa richiesta nei confronti di un'altra eurodeputata Pd, Elisabetta Gualmini.

La decisione finale sarà adottata dalla prossima plenaria a metà dicembre, tuttavia questo voto, frutto di un blitz dell'asse tra i popolari e Fratelli d'Italia, arriva all'indomani dello scoppio della vicenda che ha coinvolto Federica Mogherini e Stefano Sannino e finisce per inacidire ancora di più la politica di Bruxelles.

