Modena, violenza sessuale su minori: condannato allenatore pallavolo

Un 38enne che lavorava per una squadra Under 14, destinatario nei mesi scorsi della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Quattro anni e nove mesi di condanna per violenza sessuale su minore. Approda a questa sentenza, arrivata nel primo grado svoltosi ieri in tribunale a Modena con il rito abbreviato, la vicenda di un allenatore modenese di pallavolo, 38enne che lavorava per una squadra Under 14, destinatario nei mesi scorsi della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Secondo l'accusa, che ieri ha chiesto per l'imputato una condanna a dieci anni, sono tre le giovani vittime delle violenze sessuali; tutte giocatrici di pallavolo, si sono costituite parti civili assieme ai genitori ed erano presenti in aula nel corso del processo. Una delle vittime, come emerge dalle accuse contro il 38enne, sarebbe stata adescata dall'allenatore per compiere atti sessuali e tra i due risulterebbero migliaia di messaggi Whatsapp, fatti questi che sarebbero accaduti fra il 2023 ed il 2024.

