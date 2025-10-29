Campionati di tiro, successo per la polizia locale di Modena

Successo per il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Modena ai campionati nazionali Acsi di tiro difensivo, che si sono svolti domenica 12 ottobre al campo di tiro di Torrazza, in Piemonte. Gli agenti modenesi hanno affrontato sei prove di gara mettendo alla prova precisione, velocità e capacità di reazione. Lorenzo Piccinini e Max Sanuti sono saliti sul podio individuale, mentre la squadra modenese – completata da Gabriele Cristiano e Riccardo Vincenzi – ha conquistato il terzo posto nazionale e il primo tra le rappresentative dell’Emilia-Romagna.



'Congratulazioni ai colleghi della polizia locale di Modena per il brillante risultato raggiunto, che segue i successi delle edizioni precedenti - afferma il segretario Sulpl di Modena, Elisa Fancinelli -. I cittadini, ma soprattutto, il consigliere Pd Bignardi e gli altri del partito, possono stare tranquilli'. Evidente il richiamo alle parole del consigliere Bignardi che aveva svilito il lavoro della polizia locale confrontandolo in modo dispregiativo con quello di polizia e carabinieri (video sopra), per quelle frasi Bignardi si era poi scusato.

