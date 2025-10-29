Successo per il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Modena ai campionati nazionali Acsi di tiro difensivo, che si sono svolti domenica 12 ottobre al campo di tiro di Torrazza, in Piemonte. Gli agenti modenesi hanno affrontato sei prove di gara mettendo alla prova precisione, velocità e capacità di reazione. Lorenzo Piccinini e Max Sanuti sono saliti sul podio individuale, mentre la squadra modenese – completata da Gabriele Cristiano e Riccardo Vincenzi – ha conquistato il terzo posto nazionale e il primo tra le rappresentative dell’Emilia-Romagna.
'Congratulazioni ai colleghi della polizia locale di Modena per il brillante risultato raggiunto, che segue i successi delle edizioni precedenti - afferma il segretario Sulpl di Modena, Elisa Fancinelli -. I cittadini, ma soprattutto, il consigliere Pd Bignardi e gli altri del partito, possono stare tranquilli'. Evidente il richiamo alle parole del consigliere Bignardi che aveva svilito il lavoro della polizia locale confrontandolo in modo dispregiativo con quello di polizia e carabinieri (video sopra), per quelle frasi Bignardi si era poi scusato.
Campionati di tiro, successo per la polizia locale di Modena
Ironia del segretario Sulpl Fancinelli: 'Il consigliere Pd Bignardi e gli altri del partito, possono stare tranquilli'
Successo per il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Modena ai campionati nazionali Acsi di tiro difensivo, che si sono svolti domenica 12 ottobre al campo di tiro di Torrazza, in Piemonte. Gli agenti modenesi hanno affrontato sei prove di gara mettendo alla prova precisione, velocità e capacità di reazione. Lorenzo Piccinini e Max Sanuti sono saliti sul podio individuale, mentre la squadra modenese – completata da Gabriele Cristiano e Riccardo Vincenzi – ha conquistato il terzo posto nazionale e il primo tra le rappresentative dell’Emilia-Romagna.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Modena, il 31 ottobre a Modena è Lambroween
Riforma della polizia locale, il presidio a Roma del Sulpl
Morto Don Paolo Malavasi: chiesa modenese in lutto
Modena, la canonica della parrocchia è in vendita, i parrocchiani insorgono