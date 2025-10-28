Una delegazione regionale provenienti dalle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Cesena, Ravenna e Rimini ha partecipato oggi ad un presidio organizzato dal Sulpl, Sindacato della Polizia Locale, a Roma per sensibilizzare il Governo, sulla mancata riforma della categoria e in merito alla problematica dell’equiparazione pensionistica alle altre forze di polizia. Al Presidio tenutosi nei pressi della sede di Fratelli d’Italia sono intervenuti tra gli altri i parlamentari Maurizio Gasparri, Augusta Montaruli, Rosaria Tassinari, Gaetana Russo e Laura Cavandoli, i quali hanno garantito la volontà di realizzare la Riforma che dalle prossime settimane sarà calendarizzata in I Commissione Affari Costituzionali della Camera.
'Successivamente dovrà transitare presso la I Commissione Affari Costituzionali del Senato per essere inviata al Governo per i relativi decreti attuativi - spiega il Sulpl -. Nonostante gli atti certi e documentati, restiamo perplessi sulla reale formulazione del contenuto della Legge delega, auspichiamo con forza che le nostre rivendicazioni decennali trovino finalmente realizzazione'.
Riforma della polizia locale, il presidio a Roma del Sulpl
'Nonostante gli atti certi e documentati, restiamo perplessi sulla reale formulazione del contenuto della Legge delega'
