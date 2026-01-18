Etilometri e profilattici: 300 kit distribuiti dal consigliere Paldino allo Snoopy

Tanta curiosità e attenzione. Sono stati oltre 300 i kit con etilometri e profilattici distribuiti ieri sera dal consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici, con de Pascale’, Vincenzo Paldino, alla giovane clientela dello storico locale Snoopy di Modena. La tappa è l’inizio di un tour che porterà il consigliere nei principali locali notturni della provincia modenese, con prossimo appuntamento venerdì prossimo, 23 gennaio, alla Crepa.L’iniziativa nasce a poche settimane dalla tragedia di Crans-Montana, con l’obiettivo di sensibilizzare gestori e ragazzi sul rispetto delle norme di sicurezza e i comportamenti corretti da tenere per vivere un divertimento sano. A proposito, Paldino ha regalato ai clienti anche un vademecum cartaceo, che in chiave ironica metti in guardia i giovani sulle azioni che possono fare la differenza tra una nottata vissuta con la testa sulle spalle e una di trasgressione sregolata con possibili gravi conseguenze.“Se vai in discoteca e vuoi provarci con una ragazza o un ragazzo, fallo con rispetto. Se usi la forza, insistiti o fai pressione… sei un coglione”; “La serata perfetta è quella in cui torni a casa intero.Se la finisci in ospedale, in questura o peggio… hai rovinato tutto”, alcuni degli slogan elencati nel vademecum.Pur nel mezzo di una serata di svago e musica, Paldino è riuscito a parlare con decine e decine di ragazzi che si sono fermati volentieri a discutere in maniera costruttiva su temi estremamente sensibili, che li toccano da vicino in questa fase di crescita.“E’ stata una serata eccezionale e bellissima – commenta Vincenzo Paldino -. Sono riuscito a toccare argomenti fondamentali legati a sicurezza, alcol, droga e sessualità, temi su cui è necessario formare correttamente i ragazzi, che iniziano ad affrontare in autonomia le nottate di divertimento. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla voglia di confrontarsi e confidare i loro pensieri. Ringrazio chi mi ha aiutato a organizzare questa iniziativa, che proseguirà nelle prossime settimane. Un grazie ai gestori dello Snoopy Corrado e Andrea Vacondio per l’accoglienza e per avere condiviso l’importanza della sicurezza nelle discoteche. Ho trovato un locale rispettoso delle norme e su misura per la giovane clientela. Ringrazio, infine, Filippo Verni e Rosario Maragò per avermi accompagnato”.