L’iniziativa nasce a poche settimane dalla tragedia di Crans-Montana, con l’obiettivo di sensibilizzare gestori e ragazzi sul rispetto delle norme di sicurezza e i comportamenti corretti da tenere per vivere un divertimento sano. A proposito, Paldino ha regalato ai clienti anche un vademecum cartaceo, che in chiave ironica metti in guardia i giovani sulle azioni che possono fare la differenza tra una nottata vissuta con la testa sulle spalle e una di trasgressione sregolata con possibili gravi conseguenze.“Se vai in discoteca e vuoi provarci con una ragazza o un ragazzo, fallo con rispetto. Se usi la forza, insistiti o fai pressione… sei un coglione”; “La serata perfetta è quella in cui torni a casa intero.
Etilometri e profilattici: 300 kit distribuiti dal consigliere Paldino allo Snoopy
Il consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici, con de Pascale’, in discoteca. Prima tappa di un tour nei locali di Modena. Venerdì si replica a La Crepa
