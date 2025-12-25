Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maltempo, domani ancora allerta arancione nella pianura bolognese, ferrarese e ravennate

Per il passaggio dei colmi di piena dovuti alle piogge di queste ore, in particolare di Senio e Idice Il Cor, Centro operativo regionale aperto 24 ore su 24

Per la giornata di domani, 26 dicembre, allerta arancione per rischio idrogeologico nella pianura bolognese, ferrarese e ravennate, a causa del passaggio dei colmi di piena dovuti alle piogge di queste ore. In particolare relativi al Senio e all'Idice, dove nelle prime ore della giornata è possibile il permanere di livelli prossimi alla soglia 3.

Il Cor, Centro operativo regionale, resta operativo in presenza 24 ore su 24 anche domani, in contatto con prefettura e sindaci. Situazione monitorata insieme al preside della Regione, Michele de Pascale, e dalla sottosegretaria Manuela Rontini, con l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile.

Sempre domani, 26 dicembre, allerta gialla in tutto il resto della Romagna, nella pianura modenese e reggiana, nella collina emiliana centrale e nella montagna e collina bolognese.

Emilia Romagna, Lega: 'Chiarezza su prestazioni sanitarie agli stranieri e relativi costi'

Caso Ciao Comunicazione, la Regione: 'Nessuna parentela coi membri della giunta Bonaccini'

Economia Emilia Romagna, nel 2025 Pil a +0,6%, occupazione al 71,5%

'Emilia Romagna, emergenza neuropsichiatria infantile: serve potenziamento'

Azzardo legale: in Emilia-Romagna giocati 9,5 miliardi in un anno

Campagna antinfluenzale, in Emilia Romagna 1,5 milioni spesi per dosi non usate

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Caffè Concerto, rate di affitto e utenze non riscosse per 900.000 euro: il Comune revoca la concessione

Maltempo e rischio alluvione, a San Lazzaro di Savena si evacuano i piani seminterrati

Addio a Francesco Renzi, Cavaliere del Lavoro e 'Maestro Bottaio': cinque secoli di storia artigiana

Maltempo, domani allerta rossa per criticità idraulica nel bolognese, ferrarese e ravennate

