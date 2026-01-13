'Il dimensionamento scolastico imposto dal Ministero risponde esclusivamente a logiche di taglio della spesa e riduzione degli organici, senza alcuna attenzione alla qualità dell’offerta formativa, all’inclusione e alle condizioni reali dei singoli territori. Tutto questo accade mentre si investe nella scuola privata e si porta avanti un programma di riarmo offensivo che incide sui tagli ai servizi necessari come scuola e sanità. Secondo un’analisi ANSA, la manovra 2026 prevede tagli al settore istruzione per circa 620 milioni di euro nei prossimi tre anni. In Emilia Romagna, come in molte altre realtà del Paese, significa colpire scuole che svolgono una funzione educativa e sociale fondamentale, soprattutto nelle aree interne, montane e periferiche.
'La scuola non si taglia: no al dimensionamento scolastico'
Avs: 'Punire col commissariamento significa colpire un modello che mette al centro studenti, lavoratrici e lavoratori della scuola, famiglie e comunità locali'
