Ipsia Corni: si amplia l'offerta formativa 4+2 dell'Ipsia Corni

Le due nuove filiere 4+2

Made in Italy per l’industria e l’artigianato quadriennale: curvatura Packaging Sostenibile e Digitalizzato.

Manutenzione e Assistenza Tecnica: tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale

Si amplia ulteriormente, a partire dal prossimo anno scolastico, l'offerta formativa dell'Ipsia “F.Corni” con l'attivazione del percorso 4+2 anche per gli indirizzi di studio “Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Made in Italy: Grafica e Stampa”. L’istituto professionale ha infatti ottenuto l'autorizzazione ministeriale per l'attivazione della filiera formativa tecnologico-professionale nei due indirizzi di studio e, forte dell'esperienza acquisita con l'indirizzo “Odontotecnico 4+2”, già avviato, ha così coinvolto diverse realtà formative, produttive ed economiche del territorio con l'obiettivo di formare figure professionali sempre più specializzate e capaci di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro con competenze integrate e aggiornate. Le nuove filiere tecnologico-professionali “Manutenzione e Assistenza Tecnica: tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale” e “Made in Italy per l’industria e l’artigianato quadriennale: curvatura Packaging Sostenibile e Digitalizzato” prevedono quattro anni di istruzione secondaria superiore presso l'Ipsia “F.Corni” per conseguire il diploma di maturità, seguiti da due anni nei percorsi di istruzione terziaria presso gli ITS Academy di settore (percorsi post diploma altamente specializzati) per favorire un collegamento più diretto tra istruzione e mondo del lavoro.La principale innovazione del percorso 4+2 consiste nella possibilità per gli studenti, una volta conseguito il diploma di maturità dopo i 4 anni, di scegliere se proseguire gli studi universitari, iscriversi all’ITS della filiera o ad altri ITS, iniziare un’esperienza lavorativa. “L’Ipsia Corni - dichiara Viviana Giacomini, dirigente scolastica dell'Ipsia “F.Corni” - è una scuola che sta cambiando in meglio: un ambiente dinamico, aperto alla sperimentazione e all’innovazione, sempre di più fondato sul rispetto delle regole e delle responsabilità, capace di coinvolgere i ragazzi e di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio”.Per studenti e famiglie interessate, l’Ipsia “F.Corni” organizza un Open day sabato 17 gennaio dalle ore 15 alle ore 17 nei locali della scuola (v.le Tassoni 3); alle ore 16, focus specifico con invitati tutti i componenti delle due nuove filiere tecnologico-professionali.attivate dal prossimo scolastico all'Ipsia “F.Corni” per “Tecnico superiore per automazione e robotica industriale” e “Packaging Sostenibile e Digitalizzato”Queste, in sintesi, le declinazioni specifiche dei nuovi percorsi 4+2 proposti dall'Ipsia “F.Corni” che prevedono, entrambi, attività di FLS (Formazione Scuola Lavoro) già dal secondo anno di studi oltre alla partecipazione ai percorsi di internazionalizzaione (stages all'estero) già attivati dall'istituto.La filiera formativa tecnologico‑professionale 4+2 “Grafica e Stampa – curvatura Packaging Sostenibile e Digitalizzato” accompagna gli studenti dalla scuola superiore fino all’ITS Academy “Adriano Olivetti” di Cesena costruendo un percorso altamente professionalizzante per formare figure capaci di progettare packaging innovativi, sostenibili e digitalizzati, rispondendo alle esigenze di un settore in forte evoluzione.Il quadriennio offre una solida preparazione teorico‑pratica su: progettazione grafica e comunicazione visiva applicata al packaging, software professionali e tecnologie digitali, materiali sostenibili (riciclabili, biodegradabili, bio‑based), processi produttivi innovativi e a basso impatto ambientale, marketing e gestione dei contenuti digitali. Il percorso è arricchito da moduli specifici sul packaging con approccio laboratoriale digitale avanzato con visori 3D, software per progettazione 2D/3D e prototipazione virtuale, oltre al potenziamento delle competenze STEM. Al termine dei 4 anni gli studenti ottengono il diploma di scuola superiore e accedono direttamente al biennio ITS. Academy “Adriano Olivetti” per la formazione del tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni AI‑based, figura chiave per l’industria del packaging del futuro. Sono parte attiva della filiera tecnologica-professionale, offrendo un contributo specifico orientato al mondo del lavoro, Coop Cartai Modenese Soc. Coop., Lito Group S.r.l., Altavia S.r.l., Coptip Industrie Grafiche Soc.Coop., Comunico Italiano, Mediamo Area Sostenibilità S.r.l. SB, Mediamo S.r.l. Società Benefit, Centro di Formazione Professionale E.D.S.E.G.Città dei Ragazzi, Confindustria Emilia Area Centro, Lapam Confartigianato Imprese, CNA di Modena, Adecco Italia S.p.A., Box Tosi S.p.A., Tecnobox S.r.l., Arti Grafiche Reggiane & LAI S.p.A., International Paper Italia S.r.l.Sviluppato in rete con imprese ed associazioni del territorio e ITS Maker Academy di Bologna, il percorso prepara figure capaci di integrare competenze meccaniche, elettriche, digitali e logistiche. Nel quadriennio gli studenti acquisiscono competenze nelle materie STEM potenziate, robotica, digitalizzazione dei processi, didattica laboratoriale con l'utilizzo di laboratori attrezzati per simulazioni e applicazioni reali. L'istituto e l'ITS Maker Academy hanno attivato una filiera verticale focalizzata su Automazione e Logistica Intelligente, supportata da partner industriali. L’ITS maker Academy interverrà nelle classi attraverso workshop dedicati, sessioni di mentoring personalizzato, learning by doing nei laboratori, cooperative learning per sviluppare competenze tecniche e soft skills. Al termine del percorso specialistico presso l’ITS Maker Academy di Bologna, lo studente acquisisce il diploma di Tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale. Fanno parte della filiera tecnologico- professionale System Logistics S.p.A. (impresa partner per lo svolgimento della Formazione scuola lavoro), I.T. Technologies S.r.l., Graf Industries S.p.A., Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano, CR di Cattini e Roli S.r.l., Spin S.r.l., , Eninter Italia S.r.l., Centro di Formazione Professionale E.D.S.E.G Città dei Ragazzi (struttura formativa Iefp) Confindustria Emilia Area Centro, Lapam Confartigianato Imprese, CNA di Modena, Adecco Italia S.p.A.