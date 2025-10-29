il 31 ottobre a Modena è Lambroween,





I locali del tour

I negozi di 'Dolcetto o scherzetto'

Per la prima volta a Modena una lunga serata in tutto il centro storico dedicata ad Halloween, festa ormai radicata anche a Modena, con un evento di aggregazione dedicato a famiglie e ragazzi e partecipanti di tutte le età che coinvolge oltre 50 negozi e locali del centro di ModenaVenerdì 31 ottobre “LambroWeen” aggregherà in una lunga serata tutti i negozi e locali che promuovono iniziative sul territorio adatte a un pubblico adulto e giovane e di famiglie ,che garantisca una festa aperta a tutta la città coinvolgendo il tessuto imprenditoriale di Modena in una grande festa cittadina, contemporaneamente allo svolgimento di Sciocolà, partner della manifestazione.Tutti i partecipanti sono invitati a venire al crepuscolo, quindi dalle 18 in poi, “truccati o travestiti a tema Halloween” oppure a farsi truccare dagli addetti presso la Lambruscheria e l’Encuentro (Calle di Luca 9-16 ) per poi percorrere le strade e le piazze cittadine lungo i tanti negozi e locali, raccolti nell’apposita mappa, che aderiscono alla serata con assaggi di prodotti enogastronomici territoriali stagionali (piatti a base di zucca, gnocco, caldarroste, ecc) e vini alcolici o analcolici (a scelta), oppure semplicemente col classico “dolcetto o scherzetto”.L’ingresso è gratuito per tutti coloro che vogliono andarenei negozi e locali aderenti al “Trick or Treat” (dolcetto o scherzetto) coinvolti nella serata grazie al prezioso lavoro di ModenAmoreMio, mentre è previsto un Ticket di 19 euro per chi desidera fare i 7 assaggi di vino e prelibatezze autunnali nei locali aderenti al tour di LambroWeen.Sono previsti inoltre 7 specchi davanti a 7 locali dell’evento dove scattare il “selfie da paura” e taggarsi sulla pagina “Lambruscheria” per ricevere altri “regali o scherzetti”. Tutti i partecipanti al tour avranno anche diritto ad un cioccolatino da ritirare presso i 20 stand di Sciocolà aderenti (segnati dalla cartellonistica apposta) tra cui uno stand che dedicherà alla serata un “ake di Lambrusco, prugne e cioccolato, oltre ad una tappa extra al PalaSciocolà di piazza Matteotti con lo squisito nocino servito direttamente dall’Ordine del Nocino Modenese. Presente inoltre il Club Intagliatori Città di Modena con Luigi e Franco e le splendide zucche artistiche intagliate per l’occasione.Al termine della serata tutti i partecipanti potranno proseguire la notte di Halloween presso i tanti locali indicati sulla mappa e su Modena Parvenza, partner ufficiale della manifestazione.Encuentro, Prime Restaurant, Maxela Passione in carne, Bar Molinari, Stile Libero, Tigellino Ducale, Fa’ a Mod, Volt Cafè,La Lambruscheria, e lo stand del “maronaio” in Piazza San FrancescoSono oltre 50, tutti indicati sulla apposita mappa distribuita alla partenza in Calle di Luca o sula pagina instagram “Modenamoremio”I ticket sono acquistabili da oggi online in prevendita su instagram @lambruscheriamodena ad esaurimento. L’evento con il patrocinio del Comune di Modena è in collaborazione con Confesercenti Modena e Modenamoremio e il sostegno di Alcar Uno, Italpizza e Dolcem, con i dolcetti che metterà a disposizione nel corso della serata.