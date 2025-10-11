Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Perché è meglio evitare lattine e tappi con rivestimenti di plastica? Quali sono gli additivi alimentari pericolosi? Perché i ragazzi sono sempre più sterili?
Perché è meglio evitare lattine e tappi con rivestimenti di plastica? Quali sono gli additivi alimentari pericolosi? Perché i ragazzi sono sempre più sterili? Perché i microbi sono così importanti? E cosa dobbiamo sapere dello zucchero, dei dolcificanti artificiali, dei grassi idrogenati, dei regolatori della crescita, dei cibi multiprocessati, del glifosato? Sono solo alcuni degli argomenti trattati in questo ideale vademecum di resistenza alimentare (e non solo) che ha come obiettivo una maggiore consapevolezza delle nostre abitudini per mangiare meglio e curarci a fondo della nostra salute. Berrino fa tesoro degli studi di una vita e delle ricerche più recenti per individuare i veleni che infestano le nostre tavole, le sostanze tossiche provenienti dall'agricoltura chimica e dall'industria alimentare, illustrando anche con chiarezza le possibili difese da adottare.Franco Berrino, medico ed epidemiologo, ha lavorato per l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e ha diretto l'Unità di Epidemiologia e il Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Gli incontri della rassegna sono a ingresso gratuito con prenotazione sul sito. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Bper Forum.
