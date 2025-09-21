Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Grave incendio questa mattina alla Dsv di via Brigatti nella zona nord, Mulini Nuovi, a Modena. Sul posto 7 squadre dei Vigili del Fuoco, simultaneamente impegnate sul fronte est ed ovest del capannone nel quale si sono sprigionate le fiamme. Più di 50 metri il fronte del fuoco all'interno che ha interessato la parte sud del lungo stabile adibito al carico e allo scarico delle merci. Una alta colonna di fumo nero si è alzata da subito visibile da tutta la città ma subito spinta dalle correnti verso la parte ovest della città generando timore anche rispetto ai potenziali effetti nocivi sulla salute pubblica. A quanto pare le fiamme sarebbero state precedute da un forte boato udito in tutta la zona dei Mulini Nuovi.All'interno - nella zona dello scoppio e dell'incendio - sembrano non ci fossero persone e il magazzino, a quanto dichiarato da alcuni autotrasportatori incontrati all'esterno dello stabilimento accorsi per spostare i camion posteggiati in vista del lunedì, non aveva in quel momento movimentazione all'interno.Del resto la maggior parte delle merci - hanno confermato alcuni - erano state caricate il venerdì. Nessun ferito. Le ambulanze accorse sul posto hanno assistito soltanto alcune persone che avevano respirato fuma.Una nuvola nera si è sparsa per il cielo dell'area Nord spostata dal vento in direzione di Campogalliano dove alcuni lettori ne hanno documentato la presenza.Il rogo all'interno è stato messo sotto controllo intorno alle 10:15. Il lavoro dei Vigili del Fuoco si è concentrato nel circoscrivere le fiamme all'interno del capannone evitando che queste intaccassero l'edificio che ospita gli uffici, distante pochi metri dal lato Sud del capannone divorato dalle fiamme. Obiettivo raggiunto. Rimangono i danni ingentissimi sia allo stabile sia alla merce e alle attrezzatture presenti all'interno, ancora da quantificare.Articolo in aggiornamento