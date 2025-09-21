Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia
Le fiamme nel capannone principale di carico e scarico merci, anticipato da forte boato udito in tutta la zona dei Mulini Nuovi. Nessun ferito. Nuvola di fumo nero visibile a chilometri e spinta ad ovest dalla corrente ha raggiunto l'area di Campogalliano
All'interno - nella zona dello scoppio e dell'incendio - sembrano non ci fossero persone e il magazzino, a quanto dichiarato da alcuni autotrasportatori incontrati all'esterno dello stabilimento accorsi per spostare i camion posteggiati in vista del lunedì, non aveva in quel momento movimentazione all'interno.
Del resto la maggior parte delle merci - hanno confermato alcuni - erano state caricate il venerdì. Nessun ferito. Le ambulanze accorse sul posto hanno assistito soltanto alcune persone che avevano respirato fuma.
Il rogo all'interno è stato messo sotto controllo intorno alle 10:15. Il lavoro dei Vigili del Fuoco si è concentrato nel circoscrivere le fiamme all'interno del capannone evitando che queste intaccassero l'edificio che ospita gli uffici, distante pochi metri dal lato Sud del capannone divorato dalle fiamme. Obiettivo raggiunto. Rimangono i danni ingentissimi sia allo stabile sia alla merce e alle attrezzatture presenti all'interno, ancora da quantificare.Articolo in aggiornamento
