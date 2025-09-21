Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, patto Negrini-Lenzini: agenzia unica per la comunicazione Pd-Fdi. Il Pd ora fa vacillare accordo

Lo stesso Carpentieri aveva dato conto delle tre aziende arbitrariamente chiamate a presentare un preventivo: Ciao, Mediamo e Studio Savarin

Nella famosa riunione dei Capigruppo dell'8 settembre scorso erano state usate parole chiare da parte del presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri e sottoscritte sia dal capogruppo Pd Diego Lenzini che dal collega capogruppo di Fdi Luca Negrini che aveva 'ripreso' le altre opposizioni invitando a 'stare attenti ad attaccare il Comune' riferendosi alla macchina amministrativa, distinta a suo dire da quella politica e dicendo di avere avuto rassicurazione anche da non meglio precisate 'fonti romane e ministeriali'. I fondi per la comunicazione dei due principali gruppi di maggioranza e di opposizione, nonostante la contrarietà di M5S e di tutte le opposizioni, dovevano andare a una sola agenzia di comunicazione che si sarebbe quindi occupata simultaneamente della comunicazione di Fdi e Pd.
L'accordo era talmente avanzato e strutturato che lo stesso Carpentieri aveva dato conto delle tre aziende arbitrariamente chiamate a presentare un preventivo: Ciao, Mediamo e Studio Savarin.
Una anomalia non di poco conto che avrebbe portato il gruppo di opposizione a servirsi di una agenzia di comunicazione che contemporaneamente offriva lo stesso servizio alla maggioranza.
Ebbene, dopo che La Pressa ha reso noto il patto Negrini-Lenzini, l'accordo sembra vacillare. A mettere in serio dubbio la possibilità di continuare su questa 'originale' (per usare un eufemismo) idea è il Pd stesso che - evidentemente - si è trovato nell'imbarazzo di giustificare una simile intesa. In casa Fdi invece, al di là delle solita propaganda diffusa nelle chat interne e le critiche al quotidiano che ha dato la notizia, regna il silenzio. Vedremo dunque nei prossimi giorni se l'asse Negrini-Lenzini reggerà o se si deciderà di mettere in atto una clamorosa marcia indietro.
