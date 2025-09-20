Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giacobazzi (Fi): 'Modena capitale del caos rifiuti'

Giacobazzi (Fi): 'Modena capitale del caos rifiuti'

'Non basteranno certo un paio di assemblee pubbliche e due ore di presentazione unilaterale per offrire ai cittadini quell’informazione che meritano'

'Modena è diventata la capitale del caos nella gestione dei rifiuti e delle bollette. Le prime fatture arrivate ai cittadini preannunciano un'altra stagione di confusione, come se non bastassero i disastri iniziati nel 2022 con il 'fa e disfa' della precedente amministrazione, a cui l’attuale ha dato continuità nella discontinuità. Milioni di euro stanno ricadendo sulle tasche dei modenesi per finanziare un sistema di raccolta che cambia di continuo senza migliorarne più di tanto l'efficienza, anzi aumentandone il danno e i costi. Intanto, l’amministrazione e Hera continuano a non essere né chiare né trasparenti: sui criteri di calcolo dei conferimenti e degli sforamenti regnano le nebbie'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi.

'Come se non bastasse, la fase 2 della trasformazione, che dopo il centro storico doveva coinvolgere le altre zone residenziali della città, è in ritardo di mesi. Mesi in cui non è stato fatto nemmeno ciò che doveva essere fatto ovvero un'analisi puntuale delle situazioni urbane e sociali in cui inserire le modifiche. Non si capisce perché Modena, a differenza di altri comuni anche di dimensioni analoghe, continui a procedere a vista, aggravando errori organizzativi e comunicativi invece di correggerli - afferma Giacobazzi -. Ho presentato un’interrogazione alla Giunta per chiedere spiegazioni puntuali sia sulle cause del caos e dei ritardi, sia sulle soluzioni previste. Non basteranno certo un paio di assemblee pubbliche e due ore di presentazione unilaterale per offrire ai cittadini quell’informazione completa e trasparente che meritano e che purtroppo non ricevono ormai da anni'.

